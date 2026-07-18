優勝トロフィーを懸けてヤマルと対戦するについて問われたメッシは、19歳の彼を称賛しつつ、アルゼンチンが簡単に道を譲るつもりはないと穏やかに語った。

「彼は19歳ながらすでに世界屈指の選手だ」とメッシはFIFAとファナティクス主催のイベントで語った。「彼にはまだ長いキャリアがあり、歴史に残るチャンスがある。

「彼の成功を願っている。我々は良い試合をし、彼が最高のプレーができないよう止めたい。難しいが、スペインはラミネだけではない。彼らには優れた選手がいるが、我々にも武器がある。」