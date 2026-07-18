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「実に予言的だ」――ワールドカップ決勝（アルゼンチン対スペイン）を控え、トム・ブレイディがリオネル・メッシに、ラミネ・ヤマルの赤ちゃん時代の有名な写真について尋ねた。
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「すでに世界サッカー界を代表する選手の一人」
優勝トロフィーを懸けてヤマルと対戦するについて問われたメッシは、19歳の彼を称賛しつつ、アルゼンチンが簡単に道を譲るつもりはないと穏やかに語った。
「彼は19歳ながらすでに世界屈指の選手だ」とメッシはFIFAとファナティクス主催のイベントで語った。「彼にはまだ長いキャリアがあり、歴史に残るチャンスがある。
「彼の成功を願っている。我々は良い試合をし、彼が最高のプレーができないよう止めたい。難しいが、スペインはラミネだけではない。彼らには優れた選手がいるが、我々にも武器がある。」
「ふたつの伝説の始まり」
この有名な写真は2007年に撮影された。当時、ヤマルは生後数か月、メッシはバルセロナで頭角を現し始めた頃だった。2024年、ヤマルの父親がこれを「2人の伝説の始まり」と表現し、再び注目が集まった。
現在、一人はワールドカップ2連覇でキャリアを締めくくろうとしており、もう一人はその王座を奪い、サッカー史上に残る奇妙な「円環の物語」を完結させるチャンスを掴んでいる。
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決勝への2つの道
統計的には、今大会はメッシの大会だ。7試合で8ゴール4アシストを記録し、通算では33試合で21ゴール12アシストとなった。
一方、初出場ヤマルは7試合で1ゴール0アシストと数字は控えめながら、スペインがフランスを破った準決勝では先制PKを勝ち取り、マークを引きつけて味方にスペースを作るなど、データ以上にチームに貢献している。
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次は？
日曜、メッシはスペインのスターの「最高の1日」を台無しにしようとする。アルゼンチンはW杯2連覇を狙い、ヤマルは2人が初対決してから約19年を経て、スペインを2010年以来の優勝へ導くチャンスがある。
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