このDFのクラブでの苦戦は、代表レベルでの大きな移行期とも重なっている。長年指揮を執ったディディエ・デシャンの退任を受け、フランス代表はレアル・マドリーのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンの下で新時代に入った。クンデは以前の体制で主力だったが、ジダンの下での立場はやや不安定となっている。9月のトゥルキエ戦でジダンの初陣に先発し、90分フル出場した一方、その後のベルギー戦とイタリア戦ではメンバーから外れる形となった。

先発の座を巡る不透明感はあるものの、クンデは1998年ワールドカップ優勝メンバーでもある指揮官の序盤の影響力に感銘を受けている。クンデはジダンについて、コミュニケーションと戦術面でのアグレッシブさを重視する監督だと説明した。DFは記者会見で「彼は選手たちにとても近い監督で、ピッチ内外で話すことを好む。コーチングスタッフも同じだ。全員が改善しようとアドバイスを惜しまない。比較はしたくないが、監督は僕たちがアグレッシブなチームになるよう努めている」と語った。