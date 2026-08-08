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Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「完璧な補強」　マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリーを巡りニューカッスルのスター獲得を推奨される

移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
ルイス・ホール
マイルズ・ルイス＝スケリー
ニューカッスル
アーセナル
プレミアリーグ

元マンチェスター・ユナイテッドDFのフィル・バーズリーは、クラブに対し、この夏にニューカッスルの左SBルイス・ホールを獲得するよう促した。バーズリーは、チャンピオンズリーグ復帰を前に、マイルズ・ルイス＝スケリーよりも、このDFがマイケル・キャリックのチームに完璧に合うと主張している。

  • バーズリーがユナイテッドにホール獲得を促す

    バーズリーは古巣に対し、ニューカッスルDFホールの獲得で戦力を強化すべきだと助言した。『Casinolyze』のインタビューでバーズリーは、ユナイテッドが欧州大会に復帰するにあたり、選手層の厚さが不可欠だと強調。元スコットランド代表は、ルーク・ショーがプレシーズンで有望なパフォーマンスを見せているにもかかわらず、左サイドバックが主要な懸念事項だと指摘した。

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    ホールは「完璧な適任者」

    バーズリーは、ショーの不安の残る負傷歴を踏まえると、マンチェスター・ユナイテッドは複数大会を戦う過酷なシーズンで彼を頼り続けることはできないと考えている。その上で、キャリックの守備の選択肢を強化する理想的な解決策としてホールの名前を挙げた。元マンチェスター・ユナイテッドのバーズリーは、この万能型DFがオールド・トラッフォードで成功するために必要な資質を正確に備えているとみている。

    「移籍市場はまだ時間があるが、少なくとももう1人、より守備的なタイプのMFと、もう1人の左SBが必要だ」と説明した。

    「ルーク・ショーはプレシーズンで切れのある動きを見せているが、あの負傷歴を考えると常に不安はある。シーズンを通して常に彼を頼れるとは思わない。特にユナイテッドはチャンピオンズリーグに戻ってきていて、こなさなければならない試合数が多いからだ。

    「ニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホールは完璧にフィットするだろう。問題は、今夏すでに多くの選手を売却し、さらにエディ・ハウも失ったニューカッスル・ユナイテッドから、彼を引き抜けるかどうかだけだ。ただ、彼はプレミアリーグで実績のある選手で、年齢面でも非常にいい。彼のプレースタイルはマンチェスター・ユナイテッドにこの上なく合っていると思う」

  • ホールがルイス＝スケリーより優先される

    左SBの補強候補を評価するにあたり、バーズリーはホールとプレミアリーグ優勝経験を持つルイス＝スケリーの間で明確な選択を示した。マンチェスター・ユナイテッドが直面する差し迫った守備面の課題を解決するには、ホールの方がはるかに適していると強調した。

    「マンチェスター・ユナイテッドがこの夏に必要としているものを考えると、私はマイルズ・ルイス＝スケリーよりルイス・ホールを選ぶ」とバーズリーは述べた。「ホールの方が左SBでプレーするのにより適している。ルイス＝スケリーについて言えば、中盤で起用された時の方がはるかに優れた選手だと思うし、ユナイテッドに必要なのは中盤に入る別の若い選手ではない。必要なのは、あのポジションに入って支配できる経験を備えた、実績ある守備的MFだ。

    「いいか、彼は質の高い選手だ。それは間違いない。昨季はプレミアリーグを制し、中盤でチャンピオンズリーグ決勝にも先発した。だが私なら、2人のどちらかを選ばなければならないなら、いつだって、そして日曜ならなおさらルイス・ホールだ」

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  • Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty

    マンチェスター・ユナイテッドの次は？

    マンチェスター・ユナイテッドがホールまたはルイス＝スケリーのいずれかに対して正式オファーを提出するかどうかは、まだ分からない。ニューカッスルは最近、今夏に自クラブの左SBを売却するつもりはないことを明確にしたと報じられている。一方、アーセナルもまた、有望株の1人を手放すことに消極的なようだ。ユナイテッドがどちらの選手の獲得にも失敗した場合、他の選択肢を探る可能性が高く、フラムのアントニー・ロビンソンにはすでにオールド・トラッフォード移籍の噂が出ている。