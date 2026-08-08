バーズリーは、ショーの不安の残る負傷歴を踏まえると、マンチェスター・ユナイテッドは複数大会を戦う過酷なシーズンで彼を頼り続けることはできないと考えている。その上で、キャリックの守備の選択肢を強化する理想的な解決策としてホールの名前を挙げた。元マンチェスター・ユナイテッドのバーズリーは、この万能型DFがオールド・トラッフォードで成功するために必要な資質を正確に備えているとみている。

「移籍市場はまだ時間があるが、少なくとももう1人、より守備的なタイプのMFと、もう1人の左SBが必要だ」と説明した。

「ルーク・ショーはプレシーズンで切れのある動きを見せているが、あの負傷歴を考えると常に不安はある。シーズンを通して常に彼を頼れるとは思わない。特にユナイテッドはチャンピオンズリーグに戻ってきていて、こなさなければならない試合数が多いからだ。

「ニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホールは完璧にフィットするだろう。問題は、今夏すでに多くの選手を売却し、さらにエディ・ハウも失ったニューカッスル・ユナイテッドから、彼を引き抜けるかどうかだけだ。ただ、彼はプレミアリーグで実績のある選手で、年齢面でも非常にいい。彼のプレースタイルはマンチェスター・ユナイテッドにこの上なく合っていると思う」