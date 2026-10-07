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完璧な別れ！ オタメンディがメッシからの最後のアシストをかみしめる、アルゼンチンのスターたちが去りゆく王に敬意
オタメンディ、メッシのラストアシストから得点
ニコラス・オタメンディが、リオネル・メッシの代表ラストマッチで最も記憶に残る場面の一つを生み出した。アルゼンチンがベナンに3-0で勝利した一戦で先制点を挙げ、メッシの正確なボールに頭で合わせたベテランDFは、モヌメンタル・スタジアムで高揚感に包まれた一夜を締めくくった。
オタメンディは、2人の代表でのパートナーシップはすでにワールドカップで終わっていたと思っていたと認めた。
このゴールは、長年にわたって代表を支えてきた2人にとって、最後を飾るにふさわしいハイライトとなった。
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ベテランDF、ふさわしい花道をかみしめる
オタメンディは、長年キャプテンを務めた仲間と最後にもう1試合だけ同じピッチに立てた喜びを深く語った。「信じられないような締めくくりだった。この試合はボーナスのようなものだった。というのも、最後はワールドカップだったと思っていたからだ」と、オタメンディは記者団に語った。
「代表チームで長年をともに過ごしてきたし、彼とそれを楽しめたのは素晴らしいことだった」
「彼からのパスで自分の最後のゴールを決められたことは、一生大切にするつもりだ」
パラシオス、レジェンドと共にプレーする栄誉を称賛
MFエセキエル・パラシオスも同様の思いを口にし、メッシと同じロッカールームを共有した経験を、かけがえのない記憶だと表現した。「史上最高の選手と同じピッチに立てたことは名誉だ。その記憶は一生、自分の中に残り続ける」とパラシオスは語った。
オタメンディは、主将が受けるに値するトリビュートを実現したいという思いを、チーム全体が抱いていたと明かした。
「悲しさもあるが、同時に喜びもある。小さな男の別れは、まさに彼にふさわしいものだったからだ」とオタメンディは付け加えた。
- Photogamma
チームは新たな代表時代へとページをめくる
メッシの最後の出場が終わった今、アルゼンチンの確立されたリーダーたちは、今後はロッカールーム内でより大きな責任を担うことになる。オタメンディと他のベテラン勢が、今後の重要な予選を通じてチームを導いていく。
アルゼンチンは次のFIFA国際ウインドーで再び活動を再開する。
メッシの最後のアシストの記憶は、永遠にアルゼンチン代表の歴史の一部として残るだろう。
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