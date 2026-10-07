ニコラス・オタメンディが、リオネル・メッシの代表ラストマッチで最も記憶に残る場面の一つを生み出した。アルゼンチンがベナンに3-0で勝利した一戦で先制点を挙げ、メッシの正確なボールに頭で合わせたベテランDFは、モヌメンタル・スタジアムで高揚感に包まれた一夜を締めくくった。

オタメンディは、2人の代表でのパートナーシップはすでにワールドカップで終わっていたと思っていたと認めた。

このゴールは、長年にわたって代表を支えてきた2人にとって、最後を飾るにふさわしいハイライトとなった。