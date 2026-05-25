リヴァプールのシーズンは、ブレントフォードとの1-1の引き分けで地味に終わった。この結果は、タイトル防衛を阻んだチームの不安定さを示した。試合後、スロット監督は率直に自身の失敗を認め、前体制からの移行期が困難だったと語った。

「シーズン前の期待には応えられなかったが、今シーズンの出来事を踏まえると、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できてうれしい」とスロット監督は語った。

「私もチームも完璧ではなかった。だが優勝した年でも同じ答えだ。監督も選手も完璧にはなれない。それでも、すべての決断は『万全を期す』という一点に基づいていた。

「すべての決断が正しかったとは言えない。それでも決断する前には最善だと信じていた。しかも多くの場合、あえて選択する必要さえなかった」



