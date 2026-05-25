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「完璧ではなかった」――アルネ・スロット監督はリヴァプールでの「正しい判断」をできなかったと認め、惨憺たるシーズンを一言で表現した。
スロットは、ミスが相次いだ試合を振り返る
リヴァプールのシーズンは、ブレントフォードとの1-1の引き分けで地味に終わった。この結果は、タイトル防衛を阻んだチームの不安定さを示した。試合後、スロット監督は率直に自身の失敗を認め、前体制からの移行期が困難だったと語った。
「シーズン前の期待には応えられなかったが、今シーズンの出来事を踏まえると、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できてうれしい」とスロット監督は語った。
「私もチームも完璧ではなかった。だが優勝した年でも同じ答えだ。監督も選手も完璧にはなれない。それでも、すべての決断は『万全を期す』という一点に基づいていた。
「すべての決断が正しかったとは言えない。それでも決断する前には最善だと信じていた。しかも多くの場合、あえて選択する必要さえなかった」
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サラーをめぐる騒動とロッカールームの緊張
スロット監督の采配で最も注目されたのは、モハメド・サラーの扱いだった。チームが12試合で9敗した冬の期間中、「エジプトの王」はベンチに追いやられ、選手と監督の対立が表面化。サラーは1試合の出場停止となり、最終的に退団を早めた。
それでもサラーは最後の試合でプレミアリーグ通算93アシストを達成し、スティーブン・ジェラードを抜いてクラブ記録を更新して退団した。混乱のシーズンの中で、数少ない明るい話題となった。
今シーズンを一言で表すなら
過去10カ月の苦境を問われたスロット監督は即座に「治療室」と答えた。リヴァプールは主力が相次ぎ負傷し、一度も安定した先発を組めなかった。昨夏、ディオゴ・ジョタの交通事故死が精神的な重圧となった。
スロット監督は「今シーズンを一言で表すなら『怪我』だ」と語った。GKアリソン・ベッカーは20試合、英国史上最高額で獲得したアレクサンダー・イサクはリーグ戦8試合の先発にとどまった。コナー・ブラッドリーや遠藤航らも長期離脱し、スロット監督は8月から5月まで選手起用に悩まされた。
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新たな時代に向けて
スロット監督はリオ・ングモハなどの若手を終盤まで起用せず、世代交代を早めにするべきだったと一部のファンが批判している。だが監督は、混乱期にクラブの安定を優先した決断だったと依然として強気だ。
5位でシーズンを終え騒動が収束する中、注目は移籍市場へ。戦力が整えば来季はより良い結果が得られるとの期待が高まっている。 スロットはプレミアリーグの重圧を痛感した今季を受け、この夏にチーム再構築の好機と捉える。クラブ最多アシスト記録保持者の退団で一時代が幕を閉じたが、オランダ人指揮官はクラブを再び頂点へ導く「正しい決断」を示す必要がある。