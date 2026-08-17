勝利を振り返り、イラオラは新シーズンへ向けて良い勢いと組織的な規律を持って入ることの重要性を強調した。

イラオラはクラブの公式ウェブサイトで「試合に勝って、無失点で終えるこの感覚が、少し必要だったと思う」と説明した。「前半の方が後半より良かったとはいえ、少なくとも組織を保ち、落ち着きを失わず、2-0で無失点のまま終える方法を見つけることができた。始まる前に、私たちにはこういう感覚が必要だったと思う。

「先週の自分たちよりは良くなっていると思う。それでも、来週には今日より良くなっていてほしい。それは普通のことだが、依然として前半の方が後半より良い。ただ、今日は多くの選手が90分、80分プレーし、終わった時点でもけいれんはなく、見たところ大きな問題もなかった。

「だから、こうしたフィットネスのレベルを積み上げ続けることだし、フレッシュではない時でも集中を保って大きなミスをしないという、この［メンタリティー］も必要だ。改善はしていると思うが、それでも、特に後半はもっと良くならなければならない」