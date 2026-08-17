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「完璧ではない」 アンドニ・イラオラがリバプール戦勝利後、最後の親善試合を終えて明確なメッセージ भेजる
リバプール、コモ戦勝利でプレシーズンを締めくくる
リバプールは日曜夜、アンフィールドでイタリアのコモを2-0で下し、2026-27シーズンのプレシーズンプログラムを白星で締めくくった。前半のコーディ・ガクポとデビュー戦のジャケのゴールで、リバプールが勝利を収めた。この一戦はこの日、両クラブにとって2度目の対戦で、これに先立って午後早い時間にはAXAトレーニングセンターで0-0の引き分けに終わっていた。
- Getty Images Sport
イラオラ監督、チームの連係構築には時間が必要と主張
勝利を振り返り、イラオラは新シーズンへ向けて良い勢いと組織的な規律を持って入ることの重要性を強調した。
イラオラはクラブの公式ウェブサイトで「試合に勝って、無失点で終えるこの感覚が、少し必要だったと思う」と説明した。「前半の方が後半より良かったとはいえ、少なくとも組織を保ち、落ち着きを失わず、2-0で無失点のまま終える方法を見つけることができた。始まる前に、私たちにはこういう感覚が必要だったと思う。
「先週の自分たちよりは良くなっていると思う。それでも、来週には今日より良くなっていてほしい。それは普通のことだが、依然として前半の方が後半より良い。ただ、今日は多くの選手が90分、80分プレーし、終わった時点でもけいれんはなく、見たところ大きな問題もなかった。
「だから、こうしたフィットネスのレベルを積み上げ続けることだし、フレッシュではない時でも集中を保って大きなミスをしないという、この［メンタリティー］も必要だ。改善はしていると思うが、それでも、特に後半はもっと良くならなければならない」
新たな戦術的要求への適応
イラオラ監督は、選手たちが特にボール非保持時における自身の具体的な戦術指示への適応を続ける中で、チームの献身ぶりを称賛した。
「はい、全員が理解していると思う」とイラオラ監督は語った。「必要なのは、すべての選手が、常に、1分1分、あらゆるプレーで力を尽くすことだ。それが求める献身性だ。選手たちの姿勢には非常に満足している。本当に良いトレーニングができている。
「私が彼らに求めているのは、少し異なることだ。特にボールを持っていない時だが、彼らはそれを理解しようとしていると思う。もちろん、現時点ではまだ完璧ではない。改善すべきことはあるが、彼らの姿勢、同じ方向を向こうとする意欲には非常に満足しているし、いずれそこにたどり着けるはずだ」
- AFP
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