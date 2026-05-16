今季プレミアリーグでリヴァプールはすでに52失点。38試合制ではクラブ史上最多で、堅守の崩壊を示す。

キャラガーは、主力の不調が控えの層の薄さを露呈したと指摘し、特にキャプテンのコンディションに言及。「私が知る限り、ヴァージル・ファン・ダイクが人間らしく見えるのは今シーズンが初めてで、それは他の選手にも影響している。彼のパートナーについては皆、才能を語る。 ところが、ファン・ダイクが万全でないとき、チームメイトが代わりにステップアップすべきなのに、それが起きていない」とキャラガーは付け加えた。