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「完敗」――アストン・ヴィラ戦の惨敗後、ジェイミー・キャラガーがリヴァプールと「弱気な選手たち」を痛烈批判。
ヴィラ・パークでの惨状を受け、キャラガーは容赦ない批判を展開した
金曜日の夜、リヴァプールはウナイ・エメリ率いるチームに4-2で完敗し、終盤の不振がさらに深刻化した。スコアだけでは伝わらないほどアウェーチームは終始劣勢に立たされ、キャラガーはロッカールームの精神状態を厳しく批判した。
スカイ・スポーツの解説者であるキャラガーは「リヴァプールには肉体的にも精神的にも弱い選手が多すぎる。これは是正されるべきだ」と指摘した。来季監督に就任するアルネ・スロットがその任務を担うが、この結果ではサポーターの不安は消えないだろう。 リヴァプールには特筆すべき点がない。彼らは本当に、本当に平凡なチームに見える。完全に完敗した」
- AFP
悪夢のシーズン、守備記録が次々と更新される。
今季プレミアリーグでリヴァプールはすでに52失点。38試合制ではクラブ史上最多で、堅守の崩壊を示す。
キャラガーは、主力の不調が控えの層の薄さを露呈したと指摘し、特にキャプテンのコンディションに言及。「私が知る限り、ヴァージル・ファン・ダイクが人間らしく見えるのは今シーズンが初めてで、それは他の選手にも影響している。彼のパートナーについては皆、才能を語る。 ところが、ファン・ダイクが万全でないとき、チームメイトが代わりにステップアップすべきなのに、それが起きていない」とキャラガーは付け加えた。
スロットのアウェイでの不振が続く
今シーズン、スロット監督率いるリヴァプールの大きな課題は、上位チームとのアウェイ戦で勝てないことだ。彼らはリーグ上位9チーム相手のアウェイで1勝もしていない。キャラガーは、この結果がロッカールームの精神力の欠如を示していると指摘する。
「アウェイでの結果はチームの性格を示す」とキャラガー。「正直、リヴァプールが5位なのは信じられない。失点が多く、攻撃も脅威ではない。このアウェイ成績で5位とは驚きの結果だ。」
- AFP
崩れゆくチームへの監督の評価
試合終了のホイッスルが鳴ると、オランダ人指揮官は選手たちを厳しく批判し、チームがプレッシャーがかかると崩れる傾向を認めた。スロット監督は、ファン・ダイクのヘディングで同点に追いついたものの、後半に主導権を失った様子をこう語った。「我々は流れに乗っており、勝つチャンスもあった。だが2-1になってから崩れたという指摘は正しい」 さらに「2－1になってから流れは離れた。後半最初の10分は良かったが、その後チャンスを作れず、こういう展開は今季初めてではない」と続けた。