「完成時期は依然不透明」――セバスチャン・コー氏がオールド・トラッフォード再開発の進捗を報告したが、マンチェスター・ユナイテッドの20億ポンド新スタジアム完成のめどは立っていない。

2012年ロンドン五輪の運営責任者だったコー氏は、スポーツ施設を核とした開発が地域の再生を最も速く進めると主張した。同氏は世界クラスのスタジアムがもたらす「波及効果」により、雇用や住宅への投資が従来の都市開発より迅速に呼び込めるとしている。

「再開発プロジェクトは大好きで、依頼されたときはとても嬉しかった」と語った。「良質な地域資金による、住民の生活を快適にするプロジェクトには大きな価値がある。ロンドンの例が示すように、スポーツを軸にすれば他の事業も早く進む」。

「土地の取得は常に複雑だ。ロンドンで痛感した。今は段階的に要素を組み合わせ、世界クラスのスタジアムを海外投資の触媒として活用している。雇用、住宅、教育意欲が鍵だ。スポーツが地域を変えた例を何度も見てきた。このプロジェクトは本当にワクワクする。」