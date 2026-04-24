Man Utd
翻訳者：
「完成時期は依然不透明」――セバスチャン・コー氏がオールド・トラッフォード再開発の進捗を報告したが、マンチェスター・ユナイテッドの20億ポンド新スタジアム完成のめどは立っていない。
コー氏、「北のウェンブリー」構想の課題を明かす
コー氏は、ラトクリフ氏がマンチェスター・ユナイテッドのために最先端スタジアムを建設する計画について、用地取得が難航していると慎重な見通しを示した。再開発タスクフォースの議長は、20億ポンド（約27億ドル）のプロジェクトは「正しい方向」に進んでいるものの、10万席のアリーナ建設には広大な用地が必要で、解決に時間を要すると説明した。
プロジェクトは住宅や教育施設も備えたトラフォード地区再開発の起爆剤となる見込みだ。ただしコーは、用地確保の段階的性質を踏まえ、ファンにインフラ完工の早期期待は避けるよう促した。
- Getty Images
再生担当責任者は、スケジュールが依然として「不透明」と認めた。
ポッドキャスト『The Sports Agents』に出演したコー氏は、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターがプロジェクトの完成をいつ頃期待できるか問われた。彼は具体的な年を明言せず、スタジアムの規模は周辺土地の買収次第だと指摘した。
「繰り返しになるが、現時点では不透明だ」と説明。「スタジアムの規模や設計は検討中だが、正確な規模は決まっていない。これも周辺土地の取得次第だ。すべて進行中だが、逐一コメントはしない。ただ、正しい方向へ進んでいる」
ロンドン2012の教訓でマンチェスター成長加速
2012年ロンドン五輪の運営責任者だったコー氏は、スポーツ施設を核とした開発が地域の再生を最も速く進めると主張した。同氏は世界クラスのスタジアムがもたらす「波及効果」により、雇用や住宅への投資が従来の都市開発より迅速に呼び込めるとしている。
「再開発プロジェクトは大好きで、依頼されたときはとても嬉しかった」と語った。「良質な地域資金による、住民の生活を快適にするプロジェクトには大きな価値がある。ロンドンの例が示すように、スポーツを軸にすれば他の事業も早く進む」。
「土地の取得は常に複雑だ。ロンドンで痛感した。今は段階的に要素を組み合わせ、世界クラスのスタジアムを海外投資の触媒として活用している。雇用、住宅、教育意欲が鍵だ。スポーツが地域を変えた例を何度も見てきた。このプロジェクトは本当にワクワクする。」
- Coin Poker/GETTY/GOAL
年末までにタスクフォースの提言が発表される見込み
オールド・トラッフォード再開発タスクフォースは2026年末までに最終提言をまとめる見通しだ。報告書にはスタジアムの場所と周辺370エーカーの具体的な計画が含まれ、クラブ経営陣に明確なロードマップを示す。
その間、クラブとファンは土地の所有権解決と敷地整備が完了するまで辛抱強く待つ必要がある。今後数か月は、法務・財務チームにとってプロジェクトの規模と着工時期を左右する重要な時期となる。