「完全に自制心を失ってしまった！」FCバイエルンで起きた重大な騒動を、ウリ・ヘーネスでさえもはや防ぐことはできなかった

最初の具体的な騒動は、グアルディオラのお気に入りの選手であるチアゴを巡って起きた。彼は2014年春、内側側副靭帯の部分断裂を負っていた。当初は最大でも2ヶ月の離脱と見られていたが、チアゴとグアルディオラにとっては回復が遅すぎると感じられた。ミュラー＝ヴォルファルトの許可を得ずに、チアゴはスペイン人医師ラモン・クガットに内側側副靭帯へのコルチゾンと成長因子の注射を打たせた。
しかし、それによって回復が早まることはなく、むしろチアゴは同じ箇所を再び負傷してしまった。後にグアルディオラ自身も、クガットの治療は「おそらく大きな過ちだった」と認めた。結局、チアゴは約1年間戦線離脱することとなり、復帰後2試合目となる2015年4月のDFBポカール準々決勝、バイエル・レバークーゼン戦で次の騒動が起きた。
2015年4月、DFBポカール準々決勝のバイエル・レバークーゼン戦。ベナティアが筋肉を負傷した際、グアルディオラはベンチの方を振り返り、医療スタッフに向かって、おそらくは皮肉を込めて拍手をした。試合後、彼は負傷者の状況を「深刻、極めて深刻」と表現した。 その翌週、バイエルンはチャンピオンズリーグの試合のためにポルトへ遠征したが、それはミュラー＝ヴォルファルトにとって、当面の間、最後の遠征となるはずだった。
ユップ・ハインケスの要請により、ミュラー＝ヴォルファルトは2017年にドイツの最多優勝クラブへ復帰したが、3年後にクラブ側からの大きな称賛や送別もなく、ついに退団した。 これは「人間として失望させられた」ことだったと、彼は昨年になってようやく認めた。その後、彼は落ち込み、その去り方は彼を「深く傷つけた」という。
「サッカービジネスの環境は、私にとってますます異質なものになっていった。今や支払われている天文学的な年俸や移籍金のことだ。プロスポーツは冷たく、非人間的になった。仲間意識も薄れている」と、彼は当時の動機について今こう語る。
「かつて」FCバイエルンは「家族のように」機能していた。当時、彼にはその感覚がもはや全くなくなっていたのだ。しかし、現在の動向については好意的な見解を示しており、特にグアルディオラの「教え子」であるヴィンセント・コンパニに対する評価がそれを物語っている。彼の指揮下では「幸いなことに、また少し家族的な雰囲気に戻っているらしい。それを聞いて嬉しく思う」と語った。