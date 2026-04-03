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「完全に自制心を失ってしまった！」FCバイエルンで起きた重大な騒動を、ウリ・ヘーネスでさえもはや防ぐことはできなかった

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FCバイエルンにおけるミュラー＝ヴォルファート医師とペップ・グアルディオラの確執は、もはや伝説となっている。そして今、その確執が再び表面化している。

医療界のアイコン的存在であるハンス＝ヴィルヘルム・ミュラー＝ヴォルファート医師が、今日の『シュピーゲル』誌のインタビューで2015年4月15日を振り返り、その日を「恐ろしい日」と語っている。チャンピオンズリーグ準々決勝、舞台はエスタディオ・ド・ドラガオ。ドイツの最多優勝クラブは、FCポルトに1対3で全く予想外の敗北を喫した。 

そして、ペップ・グアルディオラ監督によれば、その最大の責任者はピッチ上の選手ではなく、選手たちの健康を管理する人物、すなわちミュラー・ヴォルファートにあるという。 

背景には、この記録的な優勝回数を誇るチームが、ポルトガルでの試合において、負傷中のバスティアン・シュヴァインシュタイガー、メディ・ベナティア、フランク・リベリー、アリエン・ロッベン、ハビ・マルティネス、ダヴィド・アラバを欠いて戦わなければならなかったという事情があった。

  • Pep MüllerIMAGO / Norbert Schmidt

    「ロッカールームに集まったチーム全員の前で、敗戦の責任を私に押し付けられた」と、現在83歳となった彼は『シュピーゲル』誌の取材に対し、改めてこう語っている。「チームに負傷者が多すぎる、そして私が選手を休ませすぎていると言われた。まったくの荒唐無稽だ。私はそれを受け入れるつもりはなかった」

    その後何が起きたかは、長年にわたり十分に記録されている。「あれほど長い間、初めて声を荒げた」と、ミュラー＝ヴォルファートは2019年に出版された自伝の中で、今から11年前の春にグアルディオラと生じた確執を振り返っている。ポルトでの敗戦翌日、ついに決裂が訪れたという。

    「グアルディオラと私は、選手たちが朝に朝食をとる大きなテーブルに着いた。食器はまだその上に置かれたままだった。 話し合いの場になるはずが、大騒動になってしまった」と、FCバイエルンの伝説的なチームドクターは自伝で語っている。「私は完全に自制心を失い、グアルディオラに怒鳴りつけ、そして拳でテーブルを叩きつけた。その衝撃で皿やカップがガタガタと音を立てたほどだった。」

    その直後、ミュラー＝ヴォルファートは、FCバイエルンでの38年間の在籍を経て、クラブ幹部との事前の協議もなく、即時退任を発表した。同僚の医師であるペーター・ウーブラーカー、ルッツ・ヘンゼル、そして息子のキリアン・ミュラー＝ヴォルファートもクラブを去った。

    最終的に事態がここまでエスカレートしたのは、スポーツ医学者の現在の見解によれば、当時脱税の罪で服役中だったクラブのオーナー、ウリ・ヘーネスが不在だったためだという。「もし彼がクラブにいたら、グアルディオラとの決裂には至らなかっただろう。それは確信している」とミュラー＝ヴォルファートは改めて明言した。

    グアルディオラはこの件について公の場でコメントすることはなく、当時、ミュラー＝ヴォルファルトの辞任の決断に対して「大きな敬意」を抱いていると述べたのみだった。

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  • FCバイエルンにおけるグアルディオラとミュラー＝ヴォルファート：当初から危機的状況にあった

    2013年の夏、彼が到着してすぐ、監督とチームドクターの間で、怪我や治療に関する主導権を巡る争いが始まった。「初日は問題なかったし、2日目もそうだった」とミュラー＝ヴォルファートは数年前にこう振り返っている。「しかし3日目には、グアルディオラが突然私のところにやって来て、青天の霹靂のようにこう怒鳴りつけてきた。『ここは一体どうなっているんだ？ 『俺は世界最高の医療部門に来ると思ってたのに、もうとっくに治っているはずの慢性的な怪我人が2人もいる。一体どういうことだ？』と。彼は攻撃的で非難めいた口調でそう言った。」

    グアルディオラは、ミュラー＝ヴォルファートが常にクラブの敷地内にいるのではなく、主に市中心部の診療所に滞在していることに不満を抱いていた。また、FCバイエルンがミュラー＝ヴォルファートの生きがいすべてではなく、例えばドイツ代表チームと共に世界中を旅したり、ウサイン・ボルトのようなジャマイカ人アスリートの筋肉を治療したりしていることにも、彼は納得していなかった。 

    同時に、ミュラー＝ヴォルファルトの証言によれば、グアルディオラは、ドイツでの怪我の回復期間が、彼が以前所属していたFCバルセロナで慣れていた期間よりも3分の2も長いと非難したそうだ。要するに、根本的な信頼関係が欠けていたのだ。「バイエルンでのキャリアが私の人生と同じくらい長い監督が、私や私の経験に全く耳を貸そうとしないことが、私には理解できなかった。」

  • Pep ThiagoGetty Images

    グアルディオラ、チアゴの負傷、そしてミュラー＝ヴォルファートへの皮肉な拍手

    最初の具体的な騒動は、グアルディオラのお気に入りの選手であるチアゴを巡って起きた。彼は2014年春、内側側副靭帯の部分断裂を負っていた。当初は最大でも2ヶ月の離脱と見られていたが、チアゴとグアルディオラにとっては回復が遅すぎると感じられた。ミュラー＝ヴォルファルトの許可を得ずに、チアゴはスペイン人医師ラモン・クガットに内側側副靭帯へのコルチゾンと成長因子の注射を打たせた。

    しかし、それによって回復が早まることはなく、むしろチアゴは同じ箇所を再び負傷してしまった。後にグアルディオラ自身も、クガットの治療は「おそらく大きな過ちだった」と認めた。結局、チアゴは約1年間戦線離脱することとなり、復帰後2試合目となる2015年4月のDFBポカール準々決勝、バイエル・レバークーゼン戦で次の騒動が起きた。

    2015年4月、DFBポカール準々決勝のバイエル・レバークーゼン戦。ベナティアが筋肉を負傷した際、グアルディオラはベンチの方を振り返り、医療スタッフに向かって、おそらくは皮肉を込めて拍手をした。試合後、彼は負傷者の状況を「深刻、極めて深刻」と表現した。 その翌週、バイエルンはチャンピオンズリーグの試合のためにポルトへ遠征したが、それはミュラー＝ヴォルファルトにとって、当面の間、最後の遠征となるはずだった。

    ユップ・ハインケスの要請により、ミュラー＝ヴォルファルトは2017年にドイツの最多優勝クラブへ復帰したが、3年後にクラブ側からの大きな称賛や送別もなく、ついに退団した。 これは「人間として失望させられた」ことだったと、彼は昨年になってようやく認めた。その後、彼は落ち込み、その去り方は彼を「深く傷つけた」という。

    「サッカービジネスの環境は、私にとってますます異質なものになっていった。今や支払われている天文学的な年俸や移籍金のことだ。プロスポーツは冷たく、非人間的になった。仲間意識も薄れている」と、彼は当時の動機について今こう語る。

    「かつて」FCバイエルンは「家族のように」機能していた。当時、彼にはその感覚がもはや全くなくなっていたのだ。しかし、現在の動向については好意的な見解を示しており、特にグアルディオラの「教え子」であるヴィンセント・コンパニに対する評価がそれを物語っている。彼の指揮下では「幸いなことに、また少し家族的な雰囲気に戻っているらしい。それを聞いて嬉しく思う」と語った。

  • ペップ・グアルディオラ：監督歴と成績

    クラブ試合1試合あたりの得点
    マンチェスター・シティ5822.27
    FCバイエルン・ミュンヘン1612.41
    FCバルセロナ2472.36
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