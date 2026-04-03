「完全に自制心を失ってしまった！」FCバイエルンで起きた重大な騒動を、ウリ・ヘーネスでさえもはや防ぐことはできなかった

「ロッカールームに集まったチーム全員の前で、敗戦の責任を私に押し付けられた」と、現在83歳となった彼は『シュピーゲル』誌の取材に対し、改めてこう語っている。「チームに負傷者が多すぎる、そして私が選手を休ませすぎていると言われた。まったくの荒唐無稽だ。私はそれを受け入れるつもりはなかった」

その後何が起きたかは、長年にわたり十分に記録されている。「あれほど長い間、初めて声を荒げた」と、ミュラー＝ヴォルファートは2019年に出版された自伝の中で、今から11年前の春にグアルディオラと生じた確執を振り返っている。ポルトでの敗戦翌日、ついに決裂が訪れたという。

「グアルディオラと私は、選手たちが朝に朝食をとる大きなテーブルに着いた。食器はまだその上に置かれたままだった。 話し合いの場になるはずが、大騒動になってしまった」と、FCバイエルンの伝説的なチームドクターは自伝で語っている。「私は完全に自制心を失い、グアルディオラに怒鳴りつけ、そして拳でテーブルを叩きつけた。その衝撃で皿やカップがガタガタと音を立てたほどだった。」

その直後、ミュラー＝ヴォルファートは、FCバイエルンでの38年間の在籍を経て、クラブ幹部との事前の協議もなく、即時退任を発表した。同僚の医師であるペーター・ウーブラーカー、ルッツ・ヘンゼル、そして息子のキリアン・ミュラー＝ヴォルファートもクラブを去った。

最終的に事態がここまでエスカレートしたのは、スポーツ医学者の現在の見解によれば、当時脱税の罪で服役中だったクラブのオーナー、ウリ・ヘーネスが不在だったためだという。「もし彼がクラブにいたら、グアルディオラとの決裂には至らなかっただろう。それは確信している」とミュラー＝ヴォルファートは改めて明言した。

グアルディオラはこの件について公の場でコメントすることはなく、当時、ミュラー＝ヴォルファルトの辞任の決断に対して「大きな敬意」を抱いていると述べたのみだった。