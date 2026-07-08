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「完全に粉砕された」――ジョーダン・ヘンダーソンの父親が明かした。イングランド代表MFは腕を骨折したが、ワールドカップに残ると断言した。
予期せぬ事故がイングランドの祝祭を台無しにした。
イングランドはメキシコを3－2で下し、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。しかしアステカ・スタジアムでは、ヘンダーソンが広告看板に衝突して転倒するという珍事が発生した。酸素吸入を受けながら担架で運ばれ、左前腕を骨折したことが判明した。
父ブライアンは『Mail Online』に「左前腕が粉砕し、ギプスが必要だ。専門家の判断次第だが、大会が終わるまでチームを離れないだろう」と語った。
- AFP
ブライアン・ヘンダーソンにとっての不安な待ち時間
ブライアンは息子がメキシコへ行く間、英国に残った。彼は当初、転倒の深刻さを過小評価していた。テレビ中継では事故の全容が映っておらず、遠くから推測するしかなかった。彼は、NFL選手を治療した経験がある外科医を手配した医療スタッフから、何時間も最新情報を待ち続けた。
ブライアンはこう振り返る。「最初は転んだだけだと思った。手首を擦りむいただけだろうと。ハリー・ケインのインタビュー中にジョーダンがストレッチャーで運ばれるまで、事態の深刻さに気づかなかった。酸素マスクをつけた彼を見て、すぐに現地スタッフにメッセージを送った。 一晩中知らせを待ち続けた。今はただ、待つしかない」
手術を受けたミッドフィールダーが心境を語る
イングランド代表は今後の試合に備えてカンザスシティの本拠地に戻ったが、ヘンダーソンは骨折した骨の手術を受けるためメキシコシティに残った。その後、ソーシャルメディアに広く拡散された動画が公開され、選手たちがピッチから退場する中で彼が不運な転倒を喫した瞬間が映し出されている。
痛みと大会離脱という突然の展開にも、ヘンダーソンは前向きだった。火曜、フォロワーにこう投稿した。「忘れられない夜だ！困難に立ち向かい、素晴らしいパフォーマンスだった。この特別なチームの一員で誇らしい。応援ありがとう。土曜も大きな試合が待っている。」
- Getty Images
イングランドとヘンダーソンの今後はどうなるのか？
ヘンダーソンは回復に専念し、ベンチからイングランド代表を応援する。トゥヘル監督率いるチームは土曜、ノルウェーと準々決勝を戦う。ノルウェーはハーランドの2ゴールでブラジルを2－1で破り、世界を驚かせた。ハーランドは今大会7得点で、イングランドにとって大きな脅威だ。
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