「完全に粉砕された」――ジョーダン・ヘンダーソンの父親が明かした。イングランド代表MFは腕を骨折したが、ワールドカップに残ると断言した。

ブライアンは息子がメキシコへ行く間、英国に残った。彼は当初、転倒の深刻さを過小評価していた。テレビ中継では事故の全容が映っておらず、遠くから推測するしかなかった。彼は、NFL選手を治療した経験がある外科医を手配した医療スタッフから、何時間も最新情報を待ち続けた。

ブライアンはこう振り返る。「最初は転んだだけだと思った。手首を擦りむいただけだろうと。ハリー・ケインのインタビュー中にジョーダンがストレッチャーで運ばれるまで、事態の深刻さに気づかなかった。酸素マスクをつけた彼を見て、すぐに現地スタッフにメッセージを送った。 一晩中知らせを待ち続けた。今はただ、待つしかない」