「完全に正気を失っている」――オランダのコメンテーターが、ヴァージル・ファン・ダイクに対する「知ったかぶり」という批判に反論

今シーズン、ファン・ダイクをめぐる評価は一変し、これまで寄せられていた称賛の声は、34歳となった彼が遂に衰えを見せ始めたという囁きに取って代わられた。

しかし、リヴァプールのキャプテンがオランダ代表を率いてノルウェーに2-1の接戦を制する姿を見たハンス・クラアイ・ジュニアは、ヴァン・ダイクの衰えを報じる声は明らかに時期尚早だと断言した。

『Voetbal International』のコラムで、この評論家は、トレードマークであるヘディングゴールを含むベテラン選手の代表でのパフォーマンスを絶賛した。クラアイ・ジュニアは、ファン・ダイクが代表で見せるクオリティは、ユルゲン・クロップとアルネ・スロットの両監督の下でアンフィールドで一貫して示してきた世界クラスの水準と同等であると信じている。



