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「完全に正気を失っている」――オランダのコメンテーターが、ヴァージル・ファン・ダイクに対する「知ったかぶり」という批判に反論
リヴァプールのキャプテンを擁護する
今シーズン、ファン・ダイクをめぐる評価は一変し、これまで寄せられていた称賛の声は、34歳となった彼が遂に衰えを見せ始めたという囁きに取って代わられた。
しかし、リヴァプールのキャプテンがオランダ代表を率いてノルウェーに2-1の接戦を制する姿を見たハンス・クラアイ・ジュニアは、ヴァン・ダイクの衰えを報じる声は明らかに時期尚早だと断言した。
『Voetbal International』のコラムで、この評論家は、トレードマークであるヘディングゴールを含むベテラン選手の代表でのパフォーマンスを絶賛した。クラアイ・ジュニアは、ファン・ダイクが代表で見せるクオリティは、ユルゲン・クロップとアルネ・スロットの両監督の下でアンフィールドで一貫して示してきた世界クラスの水準と同等であると信じている。
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英メディアを痛烈に批判する
クラーイ・ジュニアは、英国から押し寄せる否定的な声に対して、遠慮なく意見を述べた。彼は、このセンターバックに対する評価が、かつての偉大さから「もう終わった」という見方へと、いかに急速に変化したかについて、驚きを隠せなかった。
「「イングランドでは、アナリストやコラムニスト、そして自称『何でも知っている』連中が完全に正気を失っている」と、クラーイ・ジュニアは熱弁を振るいながら述べた。「今シーズン、リーグ戦4試合を終えた時点で、ファン・ダイクはプレミアリーグ史上最高のセンターバックと称されていた。それから4試合後、アーネ・スロット監督の下でさらに2敗を喫した時点で、ヴァージルにとってはほぼ終わりだった。要するに、ヴァージル・ファン・ダイクのキャリアは終わりに近づいていたのだ」。
ノルウェーでの圧巻のパフォーマンス
最近のリヴァプールにとってプレミアリーグの状況は激動の連続だったが、代表戦の中断期間は、ファン・ダイクが観客に自身の不変のクラスを改めて印象づける場となった。クラアイ・ジュニアは、このディフェンダーが、長年にわたりモハメド・サラーやリヴァプールの攻撃陣にとって不可欠な存在となってきたのと同じパスレンジを、今回も発揮した点を特に強調した。
「ヴァージル・ファン・ダイクは圧倒的だった」とクラアイ・ジュニアは付け加えた。「リヴァプールでモハメド・サラーに送るような、素晴らしいクロスボールをまた数本見せた。ファン・ダイクは信じられないほど美しいヘディングゴールを決めた。我々のテウンが蹴ったコーナーキックから、彼は1、2分間も空中に浮いていた。ボールは彼の少し後ろに落ちたが、なんという見事なヘディングだったことか」
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困難な時期を乗り越える
ファン・ダイク自身も、今シーズンの過密日程が心身に与える負担についてほのめかしており、試合の過密さがチーム全体のパフォーマンスに影響を与えている可能性を示唆している。こうした困難にもかかわらず、オランダ代表陣営はリーダーを固く支持し続けており、英国のテレビ局からの批判の声にかかわらず、彼を不可欠な存在と見なしている。
リヴァプールのキャプテンは、同胞たちからの全面的な支持を得ていることを確信し、国内リーグ戦に復帰する。クラアイ・ジュニアにとって、そのメッセージは明確だ。メディアの懐疑論者たちは、現代サッカー史上最高のディフェンダーの一人を軽視することで、大きな過ちを犯しているのだ。タイトル争いの最終盤において、ファン・ダイクがピッチ上でそうした批判を黙らせることができるかどうか――それが、マージーサイドにおける最大の関心事である。