「完全に打ちのめされた」―レックスハムがチャンピオンシップのプレーオフ進出を逃し、ライアン・レイノルズが声明。

レックサムは最終節でミドルズブラに勝てばトップ6確定だった。しかし2-2の引き分けに終わり、この結果では不十分であることが判明した。

その間、ハル・シティがノリッジ・シティに2-1で勝利。タイガースはレックサムをかわし、最後のプレーオフ枠を確保した。北ウェールズのクラブが今年プレミアリーグへ昇格する夢は消えた。