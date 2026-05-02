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「完全に打ちのめされた」―レックスハムがチャンピオンシップのプレーオフ進出を逃し、ライアン・レイノルズが声明。

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レクサム 対 ミドルズブラ

レックサムの共同オーナー、ライアン・レイノルズは、チャンピオンシップ最終戦で4年連続昇格の夢が消えたことについて落胆を表明した。チームはプレーオフ進出を逃し、波乱のシーズンを終えた。

  • 最終日の悲劇

    レックサムは最終節でミドルズブラに勝てばトップ6確定だった。しかし2-2の引き分けに終わり、この結果では不十分であることが判明した。

    その間、ハル・シティがノリッジ・シティに2-1で勝利。タイガースはレックサムをかわし、最後のプレーオフ枠を確保した。北ウェールズのクラブが今年プレミアリーグへ昇格する夢は消えた。

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  • レイノルズ、プレーオフ敗退を語る

    この結果を受け、共同オーナーのレイノルズはSNSでファンに心境を綴った。プレーオフ進出を逃したが、『デッドプール』のスターは、自身とロブ・マケルヘニーの下で遂げた成長を誇り、前を向いている。

    レイノルズはX（旧Twitter）にこう投稿した。「今日の結果には打ちのめされているが、今シーズンのチームにはとても誇りを感じている。この5年で我々は大きく前進し、150年以上の歴史で最高の結果を残した。まだやるべきことはある。だが今は、誇りに思うべきことが山ほどあるよ、レッズ。」


  • かつてない成長の時代

    プレーオフ進出を逃した悔しさは、2021年2月にハリウッド出身の2人がオーナーになってからのレックサムの飛躍を示す。彼らはナショナルリーグで低迷していたクラブをわずか5年で2部へ導いた。

    変革はピッチ外にも及び、町は経済・文化面で活気を回復。世界から観光客がレースコース・グラウンドを訪れ、一時的な不振にもかかわらずクラブは世界的に注目されている。

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    来シーズンに向けて

    4年連続昇格の夢は消えたが、チャンピオンシップでの健闘は将来への土台となった。昇格1年目でプレミア昇格争いに加わると予想した専門家は少なかった。

    今後は、レイノルズとマケルヘニーが夏の移籍市場でチーム強化を図る。オーナー陣が「まだやるべきことがある」と語る通り、レックサムは来季も昇格候補としてトップリーグを目指す。

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