Getty Images Sport
翻訳者：
「完全に打ちのめされた」―レックスハムがチャンピオンシップのプレーオフ進出を逃し、ライアン・レイノルズが声明。
最終日の悲劇
レックサムは最終節でミドルズブラに勝てばトップ6確定だった。しかし2-2の引き分けに終わり、この結果では不十分であることが判明した。
その間、ハル・シティがノリッジ・シティに2-1で勝利。タイガースはレックサムをかわし、最後のプレーオフ枠を確保した。北ウェールズのクラブが今年プレミアリーグへ昇格する夢は消えた。
レイノルズ、プレーオフ敗退を語る
この結果を受け、共同オーナーのレイノルズはSNSでファンに心境を綴った。プレーオフ進出を逃したが、『デッドプール』のスターは、自身とロブ・マケルヘニーの下で遂げた成長を誇り、前を向いている。
レイノルズはX（旧Twitter）にこう投稿した。「今日の結果には打ちのめされているが、今シーズンのチームにはとても誇りを感じている。この5年で我々は大きく前進し、150年以上の歴史で最高の結果を残した。まだやるべきことはある。だが今は、誇りに思うべきことが山ほどあるよ、レッズ。」
かつてない成長の時代
プレーオフ進出を逃した悔しさは、2021年2月にハリウッド出身の2人がオーナーになってからのレックサムの飛躍を示す。彼らはナショナルリーグで低迷していたクラブをわずか5年で2部へ導いた。
変革はピッチ外にも及び、町は経済・文化面で活気を回復。世界から観光客がレースコース・グラウンドを訪れ、一時的な不振にもかかわらずクラブは世界的に注目されている。
- Getty Images Sport
来シーズンに向けて
4年連続昇格の夢は消えたが、チャンピオンシップでの健闘は将来への土台となった。昇格1年目でプレミア昇格争いに加わると予想した専門家は少なかった。
今後は、レイノルズとマケルヘニーが夏の移籍市場でチーム強化を図る。オーナー陣が「まだやるべきことがある」と語る通り、レックサムは来季も昇格候補としてトップリーグを目指す。