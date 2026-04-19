ニコルがアロンソ起用をためらうのは、彼が最近サンティアゴ・ベルナベウで過ごした期間のためだ。元DFニコルは「通常ならアロンソと答えるが、彼はレアル・マドリードで完全に失敗した。その点を考えなければならない」と語った。

それでもニコルは、チャンピオンズリーグ制覇の経験があるクラブにアロンソを呼び戻す魅力は大きいと認め、「もしアーネ・スロットがシーズン開始時にいないなら、FSGがアロンソを選ばない理由はない。だから最終的にはアロンソになると思う」と結んだ。