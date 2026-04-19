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「完全に失敗」。アルネ・スロットの後任候補に新名が加わり、リヴァプールの次期監督選びは単純ではなくなった。
アンフィールドの指揮官はアロンソかイラオラか？
シーズン終盤のリヴァプール監督人事はいまだ騒々しい。スロット監督の去就が注目される中、後任候補を巡る議論が続いている。多くのサポーターはシャビ・アロンソを理想視するが、ニコル氏はFSGの決断が単純ではないと指摘する。 ESPN FCのインタビューでニコルは、スロット、アロンソ、ボーンマスのイラオラから1人を選ぶよう求められた。結果としてアンフィールドで人気だった人物を推したが、イラオラも有力候補だと認めた。「イラオラは気に入っている。ボーンマスの彼のサッカーが好きだ」と語り、南海岸での手腕を評価した。
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アロンソのレアル・マドリードでの成績への懸念
ニコルがアロンソ起用をためらうのは、彼が最近サンティアゴ・ベルナベウで過ごした期間のためだ。元DFニコルは「通常ならアロンソと答えるが、彼はレアル・マドリードで完全に失敗した。その点を考えなければならない」と語った。
それでもニコルは、チャンピオンズリーグ制覇の経験があるクラブにアロンソを呼び戻す魅力は大きいと認め、「もしアーネ・スロットがシーズン開始時にいないなら、FSGがアロンソを選ばない理由はない。だから最終的にはアロンソになると思う」と結んだ。
アンドニ・イラオラの台頭
イラオラはプレミアリーグで高く評価される監督に成長し、ボーンマスでニューカッスルとアーセナルをアウェイで破った。残り5試合でCL圏まで4ポイントと迫り、評価はさらに上昇している。彼の攻撃的なサッカーはリヴァプール関係者の支持も得ている。
スポーツディレクターのリチャード・ヒューズとのつながりもあり、イラオラとリヴァプールの距離は近い。ニコルは、過去3年の安定した成績から、彼が次のステップへ進む準備ができていると確信している。
- AFP
マージーサイド・ダービーの意義
メディアでは新監督探しが進むが、スロットは当面ベンチに留まる。 FSGが今夏にスロット監督との契約を打ち切るかは依然不明だが、多くの報道では来季も続投する可能性が高い。デビッド・モイーズ率いるエバートンとの一戦は、まさに重要なタイミングだ。クロップが最後のダービーで敗れたため、スロットは理事会やファンの不安を和らげるため、同様の失態は許されない。