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「完全な惨事」――ジェイミー・キャラガー、惨憺たる引き分けの末にトッテナムを「まともなチームに見せてしまった」リヴァプールを痛烈に批判
リヴァプール、ホームでトッテナムに衝撃の敗北
リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを託していたが、アンフィールドで行われた降格圏に沈むトッテナム・ホットスパーとの試合で1-1の引き分けに終わり、大きな打撃を受けた。リシャルリソンは前半に決定機を逃したものの、90分に同点ゴールを叩き込み、コップ（リヴァプールのサポーター）を震撼させた。この結果、アルネ・スロット監督率いるチームは5位に留まり、チェルシーとはわずか1ポイント差、アストン・ヴィラとは2ポイント差となっている。 ジェイミー・キャラガーは、ホームチームの終盤の崩れについて、遠慮のない評価を下した。「チャンピオンズリーグ出場権獲得という観点からすれば、これはリヴァプールにとって完全な惨事だ」と、キャラガーはスカイ・スポーツで激怒した。「彼らは、トッテナムをまともなチームのように見せてしまった」
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リヴァプールにとって、終盤の失点が課題となっている
この統計は、マージーサイドのクラブにとって厳しい現実を浮き彫りにしている。今シーズン、同クラブはプレミアリーグで90分以降に8失点を喫しており、これは1シーズンにおける最悪の記録だ。さらに、アンフィールドでの試合でリードしていた状況から7ポイントを落としているが、これは2016-17シーズン以来の最悪の数字に並ぶものだ。キャラガーは、ピッチ上の選手たちの状況認識の欠如に明らかに苛立ちを隠せなかった。 「リヴァプールの守備はまったくもって衝撃的だった」と、元ディフェンダーは指摘した。「前半を通して、リヴァプールはまるで夢遊病者のようにプレーしているとずっと言ってきたんだ」
監督とチーム編成への疑問
その評論家は、対戦相手の不振を指摘し、辛辣な批評を続けた。「ひどいパフォーマンスだった。トッテナムを軽視するつもりはないが、彼らは今やプレミアリーグで最悪のチームだ」と彼は述べ、これはシーズンを通しての問題であると付け加えた。キャラガーはその根本原因について考察した。「それは監督のせいなのか、それともチーム構成のせいなのか？新しい監督なら、こうしたタイプの選手たちを完全に再生させることができるだろうか？ 「分からない」と彼は言った。その後、彼は最近の補強がチームの弱点となっていると指摘した。「その多くは夏の出来事に起因していると思う」とキャラガーは説明した。「ボールが足元にある時だけプレーしたいと思っている選手が多すぎる。彼らは粘り強く戦い、相手を苦しめようとはしない。だからこそ、このリヴァプール相手にプレーするのは非常に簡単なんだ」
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リヴァプールは今後どうなるのか？
リヴァプールはすぐに欧州の舞台へと視線を移し、水曜日にホームでガラタサライを迎え、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦に臨む。第1戦での0-1の敗北を覆すことを目指している。 国内リーグでは、重要な連戦が待ち受けている。来週の土曜日にブライトンとのアウェイ戦を皮切りに、フルハム、エバートン、クリスタル・パレスとの試合が続く。その後、5月の過密日程の中でトップ4争いの行方が決まることになり、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アストン・ヴィラとの一戦一戦が勝敗を左右する重要な試合となる。
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