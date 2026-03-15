「完全な惨事」――ジェイミー・キャラガー、惨憺たる引き分けの末にトッテナムを「まともなチームに見せてしまった」リヴァプールを痛烈に批判

その評論家は、対戦相手の不振を指摘し、辛辣な批評を続けた。「ひどいパフォーマンスだった。トッテナムを軽視するつもりはないが、彼らは今やプレミアリーグで最悪のチームだ」と彼は述べ、これはシーズンを通しての問題であると付け加えた。キャラガーはその根本原因について考察した。「それは監督のせいなのか、それともチーム構成のせいなのか？新しい監督なら、こうしたタイプの選手たちを完全に再生させることができるだろうか？ 「分からない」と彼は言った。その後、彼は最近の補強がチームの弱点となっていると指摘した。「その多くは夏の出来事に起因していると思う」とキャラガーは説明した。「ボールが足元にある時だけプレーしたいと思っている選手が多すぎる。彼らは粘り強く戦い、相手を苦しめようとはしない。だからこそ、このリヴァプール相手にプレーするのは非常に簡単なんだ」