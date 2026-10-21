最近は結果が振るわないものの、キャリックは戦力を欠くチームが今も自身を全面的に支持し、一丸となっていると強調した。また、直近のアトレティコ戦と週末の試合で選手たちが見せた奮闘を称えた。

「私が戻ってきて以来、選手もスタッフも、できる限りのすべてを尽くしてくれている」とキャリックは強調した。「良いパフォーマンスもあった。一方で、もっと良くできたと思う試合もあったし、改善できる部分もある。ミスも犯した」

「だが、週末の試合とアトレティコ戦の大半で見せたパフォーマンスについては、チームに強い一体感があったと言わなければならない。もっと良くなりたいという意志と決意があり、互いのためにそうしたいと思っている。それは大切なことだ」