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「安心させる言葉は必要ない！」マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドでの解任圧力について沈黙破る
キャリックへの重圧高まる
キャリックは、深刻な不振にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドの取締役会から全面的な支持を得ていると主張している。マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグでセスク・ファブレガス率いるコモとのアウェー戦に臨み、チームを立て直すために欠かせない勝利を目指す。
マンチェスター・ユナイテッドは、リーグ戦で過去40年最悪のスタートを切っており、公式戦の開幕から10試合でわずか2勝にとどまっている。水曜日の欧州での一戦には、直近6試合未勝利で臨む。
さらに、エリック・テン・ハーグ前監督は最近、『The Athletic』のインタビューで、クラブが約束を破ったと非難した。しかし、キャリックは自身の立場が脅かされてはいないと断言している。
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「安心させてもらう必要はない」
自身の将来を巡る憶測が強まる中、マイケル・キャリックは現在の立場に全く不安はないと明言した。また、オールド・トラッフォードで求められる高い基準を自ら理解していると強調した。
「誰かに安心させてもらう必要はない」と、ユナイテッドの指揮官は『インディペンデント』が伝えた発言の中で語った。「はっきりしている。私は自分の役割も責任も分かっている。うまくいっているときも、改善が必要なときも、誰かに教えてもらう必要はない。自分で分かっている」
「現実は分かっているし、それに何の問題もない。はっきりしている。これ以上、特に付け加えることはない。すべてがうまく進み、収まるべきところに収まるには、私たちが試合に勝たなければならないと分かっている。それの素晴らしいところは、私たち自身にできることがあるという点だ」
チーム内の結束
最近は結果が振るわないものの、キャリックは戦力を欠くチームが今も自身を全面的に支持し、一丸となっていると強調した。また、直近のアトレティコ戦と週末の試合で選手たちが見せた奮闘を称えた。
「私が戻ってきて以来、選手もスタッフも、できる限りのすべてを尽くしてくれている」とキャリックは強調した。「良いパフォーマンスもあった。一方で、もっと良くできたと思う試合もあったし、改善できる部分もある。ミスも犯した」
「だが、週末の試合とアトレティコ戦の大半で見せたパフォーマンスについては、チームに強い一体感があったと言わなければならない。もっと良くなりたいという意志と決意があり、互いのためにそうしたいと思っている。それは大切なことだ」
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コモとの対戦に集中。
カリックはチャンピオンズリーグのコモ戦でユナイテッドを勝ち点3獲得に導くことを目指す。勝利すれば士気が高まり、順位表での位置も改善する。マンチェスター・ユナイテッドは現在、2試合で勝ち点3を獲得し、18位につけている。
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