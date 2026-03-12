安全上のリスク？トランプ大統領、イランにワールドカップ不参加を勧める

12月のワールドカップ抽選会の際に、米国大統領に初めて授与されたFIFA平和賞を授与したインファンティーノ氏とトランプ大統領との意見交換は、中東における緊張の高まりを背景に行われた。この緊張は、国際スポーツにもますます影響を及ぼしている。イランのスポーツ大臣アフマド・ドニャマリ氏と協会会長メフディ・タジ氏は、ワールドカップへの不参加をすでにほのめかしていた。