ドナルド・トランプ米大統領は、イランにワールドカップの出場を見送るよう提案した。「イラン代表チームはワールドカップに出場してもいいけど、自分たちの命と安全を考えると、出場するのは本当に適切じゃないと思う」と、トランプ大統領は木曜日にソーシャルネットワーク「Truth Social」に投稿した。
安全上のリスク？トランプ大統領、イランにワールドカップ不参加を勧める
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長によると、トランプ大統領は数日前に、中東で戦争が続いているにもかかわらず、イランが米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップ（6月11日から7月19日まで）に出場できることを保証した。トランプ大統領はインファンティーノ会長に対し、イランは「歓迎される」と強調した。
イラン、W杯不参加の可能性をほのめかす
12月のワールドカップ抽選会の際に、米国大統領に初めて授与されたFIFA平和賞を授与したインファンティーノ氏とトランプ大統領との意見交換は、中東における緊張の高まりを背景に行われた。この緊張は、国際スポーツにもますます影響を及ぼしている。イランのスポーツ大臣アフマド・ドニャマリ氏と協会会長メフディ・タジ氏は、ワールドカップへの不参加をすでにほのめかしていた。
