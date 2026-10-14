メディアの『朝鮮日報』によると、来年1月にサウジアラビアで開催予定の2027年アジアカップが、1年遅れて2028年1月に開催される可能性があるとの報道が出ている。延期の可能性が浮上した背景には、キング・ハーリド国際空港が攻撃を受け、一時的に運用が停止されたことを含む、リヤドでの安全保障上の事件がある。

政治情勢の不安定化は、開催国サウジアラビアのサッカー運営にもすでに影響を及ぼしている。

最近では、首都リヤドの上空で弾道ミサイルが迎撃されたことを受け、同市で行われる予定だったアル・ナスル対ナフト・テヘランのAFCチャンピオンズリーグエリートの試合開催が遅れた。