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「安全を最優先にしなければならない！」リヤドでの攻撃を受け、2027年アジアカップが2028年へまさかの延期か
サウジアラビアの治安危機を受け、アジアカップ延期をめぐる協議が始まる
メディアの『朝鮮日報』によると、来年1月にサウジアラビアで開催予定の2027年アジアカップが、1年遅れて2028年1月に開催される可能性があるとの報道が出ている。延期の可能性が浮上した背景には、キング・ハーリド国際空港が攻撃を受け、一時的に運用が停止されたことを含む、リヤドでの安全保障上の事件がある。
政治情勢の不安定化は、開催国サウジアラビアのサッカー運営にもすでに影響を及ぼしている。
最近では、首都リヤドの上空で弾道ミサイルが迎撃されたことを受け、同市で行われる予定だったアル・ナスル対ナフト・テヘランのAFCチャンピオンズリーグエリートの試合開催が遅れた。
- NurPhoto
各国が撤退する中、選手組合が安全を最優先するよう要求
大会を巡る安全上の懸念が高まる中、FIFPROアジア・オセアニア会長のブー・ブッシュ氏は、今後の判断は選手の安全を最優先に下すべきだと強調した。ブッシュ氏は「選手、ファン、スタッフの安全が最優先でなければならず、アジアカップの計画と運営において中心的に考慮されるべきだ」と述べた。
「すべての代表チームを招集する前にリスク評価が行われる。治安状況が変化し続ける中、アジアカップを前にそうした評価は極めて重要になる」
日本サッカー協会はすでに、安全性の評価を理由に、サウジアラビアで開催予定のFIFAeワールドカップへの参加を取りやめている。
国際団体が緊急時対応計画の草案を作成
アジア各国の代表チームは、中東への渡航を伴う準備日程や海外遠征の計画を見直している。韓国はサウジアラビアへの渡航警戒レベルを引き上げる一方、11月に予定されているサウジアラビア、カタールとの親善試合について代替案を検討している。
混乱はあるものの、現地の報道によると、大会の準備は現在、2027年1月の開幕を前提に進められている。
ただし、サッカー統括団体は最終的な日程を決める前に、地域情勢を引き続き注視している。
- AFP
決定期限が迫る中、AFCは口を閉ざしたまま
アジアサッカー連盟（AFC）はこれまで、日程変更や開催地の調整の可能性について公式声明を出していない。大会を2028年に延期するかどうかの最終決定は、さらなる安全面の評価を経て下される見通しだ。
参加国は現在、今後の代表戦期間や大会運営について、AFCからの正式な指針を待っている。
この主要大会が予定通り開催できるかどうかは、リヤドでの安全面の評価によって決まる。
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