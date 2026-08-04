AFP
翻訳者：
守備陣の負傷危機が深刻化する中、リバプールは7000万ポンドのジャレル・クアンサー買い戻しオプションを見送る
リヴァプール、クアンサーの買い戻し条項を無視
リバプールは、新シーズン開幕を前に深刻な守備陣の負傷危機に直面しているものの、レバークーゼンからクアンサーの買い戻し条項を行使する予定はない。リバプールには、このイングランド代表を7000万ポンドで再獲得できる契約上のオプションがあり、その金額は昨夏に売却した際に受け取った移籍金のちょうど2倍にあたる。しかし、『talkSPORT』によれば、アンフィールド首脳陣は現時点で、チームの他のポジションを強化することの方をはるかに優先事項とみなしている。
- getty
イラオラ、手薄な守備陣と格闘へ
クアンサーの獲得を見送る決断は、新指揮官イラオラにとって極めて厳しい時期に下されたものだ。指揮官は最近、プレミアリーグ開幕を前に守備の選択肢が「手薄」だと認めていた。
ジョー・ゴメスは、サンダーランドとのプレシーズンマッチで4-2の勝利を収めた試合中に負傷交代を強いられ、シーズン開幕に間に合わない見通しとなっている。この突然の離脱は、最終ラインが抱える既存の問題をさらに深刻化させるものだ。高く評価される若手のジェレミー・ジャケとジョバンニ・レオーニも、ともに長期離脱からの回復途上にあり、チームは経験のあるセンターバックが深刻に不足している。
高額移籍の新戦力は依然として戦列を離れている
リヴァプールは今年初め、レンヌとジャケ獲得で総額6000万ポンドのパッケージに合意し、守備陣に大きく投資した。21歳のジャケは深刻な肩の負傷による「いくらかの違和感」が依然として残っており、新たな背番号5はまだデビューを果たしていない。
一方、フィルヒル・ファン・ダイクの長期的な後継者としてパルマから加入した19歳のレオニは、昨年9月のカラバオカップデビュー戦でACLを負傷して以降、プレーしていない。さらにクラブは6月、イブラヒマ・コナテをフリー移籍でレアル・マドリーに失ったことで、守備陣の層はいっそう薄くなった。
- Getty Images Sport
アシスタントコーチが練習に駆り出される
ファン・ダイクが現在長期休養を楽しんでいる中、イラオラの手薄な選択肢は、先日のリーズ戦でのプレシーズン4-2敗戦で完全に露呈した。就労許可証の問題により公式戦には出場できないティーンエージャーのイフェアニ・ンドゥクウェが、本来は左SBのルーク・チェンバース、そして18歳のモル・タラ・ンディアエとともにCBでのコンビを強いられた。
不足はあまりにも深刻で、リヴァプールが必死のプレシーズン準備を続ける中、人数合わせのためにアシスタントマネジャーのトミー・エルフィックがトレーニングに駆り出されていると報じられている。
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