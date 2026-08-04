クアンサーの獲得を見送る決断は、新指揮官イラオラにとって極めて厳しい時期に下されたものだ。指揮官は最近、プレミアリーグ開幕を前に守備の選択肢が「手薄」だと認めていた。

ジョー・ゴメスは、サンダーランドとのプレシーズンマッチで4-2の勝利を収めた試合中に負傷交代を強いられ、シーズン開幕に間に合わない見通しとなっている。この突然の離脱は、最終ラインが抱える既存の問題をさらに深刻化させるものだ。高く評価される若手のジェレミー・ジャケとジョバンニ・レオーニも、ともに長期離脱からの回復途上にあり、チームは経験のあるセンターバックが深刻に不足している。