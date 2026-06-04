報道によると、フロレンティーノ・ペレス会長と監督復帰が濃厚なジョゼ・モウリーニョは、このクロアチア人センターバックに大きな関心を抱いている。 会長選を目前に、ペレスは対立候補のリケルメと補強合戦を展開。再選すればモウリーニョ招聘に加え、リヴァプールからイブラヒマ・コナテをフリーで獲得すると約束した。

それでも守備補強は終わらない。グヴァルディオルは左SBも務め、昨季の弱点を補える。夏に5000万ユーロでベンフィカから獲得したアルバロ・カレラスは期待外れだった。 フェルランド・メンディは長期離脱、ダヴィド・アラバはフリーで移籍する見込みだ。

また、アーセナルのリカルド・カラフィオリも複数ポジションをこなせるため、レアル・マドリードが興味を示している。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、数週間前に接触があったが、獲得は容易ではないという。