スペインのラジオ局オンダ・セロによると、レアル・マドリードがマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルの獲得レースに参入した。同選手は最近バイエルン・ミュンヘンとの噂もあった。
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守備陣の刷新でアントニオ・リュディガーのポジション争いが激化。レアル・マドリードがさらに2人のスターDFを狙う。
報道によると、フロレンティーノ・ペレス会長と監督復帰が濃厚なジョゼ・モウリーニョは、このクロアチア人センターバックに大きな関心を抱いている。 会長選を目前に、ペレスは対立候補のリケルメと補強合戦を展開。再選すればモウリーニョ招聘に加え、リヴァプールからイブラヒマ・コナテをフリーで獲得すると約束した。
それでも守備補強は終わらない。グヴァルディオルは左SBも務め、昨季の弱点を補える。夏に5000万ユーロでベンフィカから獲得したアルバロ・カレラスは期待外れだった。 フェルランド・メンディは長期離脱、ダヴィド・アラバはフリーで移籍する見込みだ。
また、アーセナルのリカルド・カラフィオリも複数ポジションをこなせるため、レアル・マドリードが興味を示している。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、数週間前に接触があったが、獲得は容易ではないという。
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グヴァルディオルは最近、憶測の勢いを削いだ
カラフィオリのアーセナルとの契約は2029年まで残っている。しかし昨季はミケル・アルテタ監督の下でレギュラーではなく、移籍の可能性が取り沙汰されている。 チャンピオンズリーグ決勝では120分間ベンチを温めた。一方、グヴァルディオルはペップ・グアルディオラ監督の下でレギュラーを確保していたが、今年初めに脛骨を骨折した。
2028年までシティと契約するグヴァルディオルは先日『TheCroatian』にこう語った。「さまざまな噂は聞いている。 私はクラブで幸せで、必要なものは全てある。怪我をする前は全試合に出場していた。ワールドカップ後にどうなるか見てみよう」と語った。グアルディオラ監督の退任で、新シーズンに向けシティの状況は一新される。後任にはエンツォ・マレスカが有力視されている。
レアル：ダムフリーズも加入か。リュディガーの去就は依然不明。
ダニ・カルバハルの退団とトレント・アレクサンダー＝アーノルドの不調を受け、レアルは右サイドバックの補強も検討している。インテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズ獲得に向け、2000万ユーロの契約解除条項を行使する見込みだ。
これにより、モウリーニョ監督が好む4バックには新戦力が3人加わる。センターバックの2番手はホイセン、負傷中のミリタオ、アセンシオ、契約延長が必要なリュディガーが争う。 Skyは1年契約で合意と報じたが、コナテに加えてさらにCBが加入すればセンターバックは過剰となり、激しいポジション争いが予想される。