他の専門家とは異なり、彼は元バイエルンチームメイトのマヌエル・ノイアーがドイツ代表に復帰すると考えていない。そのため、ドイツ代表の正GKとしてオリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）を挙げている。
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「守備が固い選手を起用すべきだ」：バスティアン・シュヴァインシュタイガーが2026年W杯に向けたドイツ代表の理想のベスト11を発表し、驚きを呼んでいる
4バックでは冒険を避け、シュヴァインシュタイガーはボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックをアントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）より起用し、ヨナタン・ター（バイエルン）とセンターバックを組ませる。左右には予想通りヨシュア・キミッヒ（バイエルン）とダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）が先発した。
ボランチでは、定位置とされるアレクサンダル・パブロヴィッチ（バイエルン）の隣に、フェリックス・ンメチャ（ドルトムント）ではなくチームメイトのレオン・ゴレツカ（バイエルン）を選んだ。
その1列前にはフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）とジャマル・ムシアラ（バイエルン）の先発が確実視される。左ウイングには意外な選択としてクリス・フルーリヒ（シュトゥットガルト）が名を連ねる。 41歳のシュヴァインシュタイガーは、そのポジションに、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督の下では直近の追加招集でようやく代表入りを果たしたクリス・フューリッヒ（VfBシュトゥットガルト）を起用するという、やや意外な選択をした。
「フューリッヒはシュトゥットガルトで着実に成長し、常に相手DFにとって厄介な存在だ」とシュヴァインシュタイガー。スピードとドリブルを評価し、DFBポカール王者から選出した。専門家ディートマー・ハマンも、この28歳をW杯に推している。
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シュヴァインシュタイガーはカイ・ハヴェルツを「9番」として起用する。
最前線の先発争いも混戦だ。候補はニック・ウォルテマデ（ニューカッスル）、デニス・ウンダフ（シュトゥットガルト）、カイ・ハフェルツ（アーセナル）の3名。シュヴァインシュタイガー氏は、ハフェルツがわずかに優位と見る。
バイエルンのレナート・カールや1.FCケルンのサイード・エル・マラといった若手については、ナゲルスマン監督率いるチームのテレビ解説者も、ワールドカップ代表には選出されるべきだとしながらも、スタメンではなくベンチからチームに活力を与える存在として起用されるべきだと語っている。