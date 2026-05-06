4バックでは冒険を避け、シュヴァインシュタイガーはボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックをアントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）より起用し、ヨナタン・ター（バイエルン）とセンターバックを組ませる。左右には予想通りヨシュア・キミッヒ（バイエルン）とダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）が先発した。

ボランチでは、定位置とされるアレクサンダル・パブロヴィッチ（バイエルン）の隣に、フェリックス・ンメチャ（ドルトムント）ではなくチームメイトのレオン・ゴレツカ（バイエルン）を選んだ。

その1列前にはフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）とジャマル・ムシアラ（バイエルン）の先発が確実視される。左ウイングには意外な選択としてクリス・フルーリヒ（シュトゥットガルト）が名を連ねる。 41歳のシュヴァインシュタイガーは、そのポジションに、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督の下では直近の追加招集でようやく代表入りを果たしたクリス・フューリッヒ（VfBシュトゥットガルト）を起用するという、やや意外な選択をした。

「フューリッヒはシュトゥットガルトで着実に成長し、常に相手DFにとって厄介な存在だ」とシュヴァインシュタイガー。スピードとドリブルを評価し、DFBポカール王者から選出した。専門家ディートマー・ハマンも、この28歳をW杯に推している。