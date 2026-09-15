試合前の記者会見で語ったアルゼンチン人指揮官は、スター選手をそろえる相手と対戦する中でも、勇敢な戦術的アイデンティティーを維持する考えを強調した。自身のゲームプランについて、アンセルミ監督は「サン・マメスで戦えたことは、我々を結束させ、この道を進むべきだと示してくれる。私たちにとって、守るための最善の方法はボールを持つことだ。サン・マメスで見せた守備面での競争力を同じように維持し、ボール保持によって自分たちを守らなければならないと考えている」と述べた。