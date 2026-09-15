Pascu Mendez
翻訳者：
「守る最善の方法はボールを持つことだ」 マルティン・アンセルミがレアル・マドリー戦に向けたエルチェの大胆なプランを明かす
ホームのチームが番狂わせを狙う
ホームのエルチェは土曜日、敵地で行われたアスレティック・クラブ戦を1-1で引き分け、ラ・リーガの勝ち点を積み上げた。しかし、アンセルミ監督率いるチームは今季、全公式戦でいまだ未勝利のままで、1試合平均2.6失点を喫している。火曜日の一戦を前に、エルチェは首都の強豪を相手に苦しい戦績を背負っており、直近16回のリーグ戦対戦で一度も勝てていない。
- NurPhoto
指揮官が恐れない姿勢を要求
試合前の記者会見で語ったアルゼンチン人指揮官は、スター選手をそろえる相手と対戦する中でも、勇敢な戦術的アイデンティティーを維持する考えを強調した。自身のゲームプランについて、アンセルミ監督は「サン・マメスで戦えたことは、我々を結束させ、この道を進むべきだと示してくれる。私たちにとって、守るための最善の方法はボールを持つことだ。サン・マメスで見せた守備面での競争力を同じように維持し、ボール保持によって自分たちを守らなければならないと考えている」と述べた。
戦術家が気の緩みに警鐘を鳴らす
アンセルミは、相手の決定力の高さを強く認識しており、90分間を通して集中を切らさないことの重要性を強調した。対戦相手がもたらす脅威について自軍に警鐘を鳴らし、さらにこう付け加えた。「彼らは難しい局面を簡単に見せ、こちらを限界まで追い込んでくる。こちらは何ひとつ与える余裕はなく、試合を通して集中を保たなければならない」
- ZUMA Press Wire
過密日程がアウェー勢を試す
マドリーはラージョ・バジェカーノに4-1で勝利し、さらにインテルとの厳しいチャンピオンズリーグでの一戦を経たことから、メンバーを入れ替える可能性がある。ジョゼ・モウリーニョは、今週末の重要な首都ダービーを前に、首位争いでプレッシャーをかけ続けるため、引き続き勝ち点3の獲得を目指す。一方、負傷中のヤゴ・サンティアゴを欠くエルチェは、火曜日のリーグ戦で3連敗を止めるためには完璧なパフォーマンスを見せなければならない。
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