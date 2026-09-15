あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1082007891.jpgPascu Mendez
Adhe Makayasa

翻訳者：

「守る最善の方法はボールを持つことだ」　マルティン・アンセルミがレアル・マドリー戦に向けたエルチェの大胆なプランを明かす

M. Anselmi
エルチェ 対 レアル・マドリー
エルチェ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

エルチェのマルティン・アンセルミ監督は、火曜夜にエスタディオ・マルティネス・バレロでレアル・マドリーを迎える一戦に向け、選手たちに恐れずボールを保持するスタイルを採用するよう求めた。好調の強豪を相手に厳しい戦いが予想されるものの、アルゼンチン人指揮官は、ボールを保持することがチームにとって今季ラ・リーガ初勝利への最善の道だと考えている。

  • ホームのチームが番狂わせを狙う

    ホームのエルチェは土曜日、敵地で行われたアスレティック・クラブ戦を1-1で引き分け、ラ・リーガの勝ち点を積み上げた。しかし、アンセルミ監督率いるチームは今季、全公式戦でいまだ未勝利のままで、1試合平均2.6失点を喫している。火曜日の一戦を前に、エルチェは首都の強豪を相手に苦しい戦績を背負っており、直近16回のリーグ戦対戦で一度も勝てていない。

    • 広告
  • imago-sport-1083185083.jpgNurPhoto

    指揮官が恐れない姿勢を要求

    試合前の記者会見で語ったアルゼンチン人指揮官は、スター選手をそろえる相手と対戦する中でも、勇敢な戦術的アイデンティティーを維持する考えを強調した。自身のゲームプランについて、アンセルミ監督は「サン・マメスで戦えたことは、我々を結束させ、この道を進むべきだと示してくれる。私たちにとって、守るための最善の方法はボールを持つことだ。サン・マメスで見せた守備面での競争力を同じように維持し、ボール保持によって自分たちを守らなければならないと考えている」と述べた。

  • 戦術家が気の緩みに警鐘を鳴らす

    アンセルミは、相手の決定力の高さを強く認識しており、90分間を通して集中を切らさないことの重要性を強調した。対戦相手がもたらす脅威について自軍に警鐘を鳴らし、さらにこう付け加えた。「彼らは難しい局面を簡単に見せ、こちらを限界まで追い込んでくる。こちらは何ひとつ与える余裕はなく、試合を通して集中を保たなければならない」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1083305214.jpgZUMA Press Wire

    過密日程がアウェー勢を試す

    マドリーはラージョ・バジェカーノに4-1で勝利し、さらにインテルとの厳しいチャンピオンズリーグでの一戦を経たことから、メンバーを入れ替える可能性がある。ジョゼ・モウリーニョは、今週末の重要な首都ダービーを前に、首位争いでプレッシャーをかけ続けるため、引き続き勝ち点3の獲得を目指す。一方、負傷中のヤゴ・サンティアゴを欠くエルチェは、火曜日のリーグ戦で3連敗を止めるためには完璧なパフォーマンスを見せなければならない。

ラ・リーガ
エルチェ crest
エルチェ
ELC
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA