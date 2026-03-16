「学業が最優先」――ウェイン・ルーニー、プレミアリーグ優勝の立役者となったアーセナルの新星マックス・ダウマンに、学業に専念するよう助言

得点記録がニュースの見出しを独占する中、ルーニーはむしろこの若者のピッチ上での度胸に感銘を受けていた。イングランドU-19代表の彼は、優勝をかけた重要な局面でも緊張の兆しを微塵も見せなかった。これは、ルーニー自身が10代の頃、グディソン・パークやオールド・トラッフォードでプレーしていた際に有名だった特質でもある。

「私が観た試合を見る限り、彼はプレッシャーに動じないようだ」とルーニーは指摘した。「ボールを受けるとキープし、ディフェンダーを引きつけ、1対1で挑んでいく。間違いなく自信に満ち溢れているように見える」

ルーニーはさらに、この若きスターにはその瞬間を存分に味わわせてあげるべきだと付け加えた。「成功を楽しむことは傲慢だと考える人もいるが、それはアメリカでの話だと思う。彼らは成功を楽しみ、祝う。だから、16歳という若さで台頭してきた彼のような選手には、明らかに大きな能力がある。その潜在能力を十分に発揮してくれることを願うばかりだ。彼に楽しませ、自分らしさを表現させてあげよう。」