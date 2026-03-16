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「学業が最優先」――ウェイン・ルーニー、プレミアリーグ優勝の立役者となったアーセナルの新星マックス・ダウマンに、学業に専念するよう助言
ダウマンがプレミアリーグ最年少得点者となる
ダウマンは土曜日、わずか16歳73日という年齢でプレミアリーグ史上最年少得点者となり、歴史にその名を刻んだ。ヘイル・エンド出身の彼は、エバートン戦での2-0の勝利を決定づける見事な独走プレーを見せたが、ルーニーはこの10代の若者が浮かれるべきではないと強調している。
- AFP
記録保持者にとって、学校が最優先事項だ
『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』に出演した元エバートンおよびマンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、サッカー以外の生活の重要性を強調した。「彼はGCSE（中等教育修了資格）を取得し、教育も受けている。彼にとっても、そして彼の家族にとっても、それは重要なことだと確信している」とルーニーは語った。 「チームに身を置くことは彼にとって素晴らしい機会だ。学校を卒業する頃には、すでにプレミアリーグの優勝者になっているかもしれない。もし教育を最優先にするなら、今後数週間は彼の姿はあまり見られないだろう。彼自身が望むほどには出場できないかもしれないが、彼にはまだ長いキャリアが待っているのだから」
ルーニー、ダウマンの果敢な姿勢を称賛
得点記録がニュースの見出しを独占する中、ルーニーはむしろこの若者のピッチ上での度胸に感銘を受けていた。イングランドU-19代表の彼は、優勝をかけた重要な局面でも緊張の兆しを微塵も見せなかった。これは、ルーニー自身が10代の頃、グディソン・パークやオールド・トラッフォードでプレーしていた際に有名だった特質でもある。
「私が観た試合を見る限り、彼はプレッシャーに動じないようだ」とルーニーは指摘した。「ボールを受けるとキープし、ディフェンダーを引きつけ、1対1で挑んでいく。間違いなく自信に満ち溢れているように見える」
ルーニーはさらに、この若きスターにはその瞬間を存分に味わわせてあげるべきだと付け加えた。「成功を楽しむことは傲慢だと考える人もいるが、それはアメリカでの話だと思う。彼らは成功を楽しみ、祝う。だから、16歳という若さで台頭してきた彼のような選手には、明らかに大きな能力がある。その潜在能力を十分に発揮してくれることを願うばかりだ。彼に楽しませ、自分らしさを表現させてあげよう。」
- Getty Images Sport
ダウマンの今後はどうなるのか？
アーセナルが歴史的な4冠を目指し、忘れられないシーズンとなりつつある中、ダウマンの台頭はまさに重要な局面で訪れた。北ロンドンのクラブは現在、プレミアリーグの首位でマンチェスター・シティに9ポイントの差をつけて余裕のある位置につけているが、重要な試合が立て続けに控えている。 アルテタ監督率いるチームは、ドイツでの第1戦を1-1の引き分けで終えた後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の決着をつける第2戦をエミレーツ・スタジアムでバイエル・レバークーゼンを迎えて戦う。欧州での戦いが終わるとすぐに、ガンナーズはペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティと激突する。今回は、大きな注目を集めるカラバオ・カップ決勝で、国内タイトルをかけて戦うことになる。
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