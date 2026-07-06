試合は英国時間月曜の早朝に終了。ベリンガムは、夜更かしして劇的な展開を見届けたファンにすぐ感謝を伝えた。彼は冗談交じりに「国民の休日」を設け、この勝利を存分に味わうよう国民に呼びかけた。

「上司には『今日は出社しない』とメールすればOKだ」とベリンガムは笑った。「僕は7歳の頃からイングランド代表のファンで、2010年のワールドカップが初めての大会だった。もちろん最近は良い瞬間もあったが、テレビで解説している選手たちでも、こうした夜に苦戦していたのを覚えている。 当時は応援する理由が見つけにくく、選手たちを心から後押しできなかった。でも、国にこれほど多くのものを与え、こうした夜をファンに届けるイングランド代表の一員になれることは、僕のキャリアでも人生でも何にも代えがたい。だから、子どもたちは学校を、親たちは仕事を休んで、この一日を存分に楽しんでほしい。 友達と過ごし、パブで祝うなど、思い切り楽しんでください。こんな夜はそう頻繁には訪れないのですから。」