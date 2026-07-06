Getty Images Sport
翻訳者：
「子供は学校を休んで、大人は仕事を休んで！」――ジュード・ベリンガムはメキシコとのスリリングなW杯試合で2得点を挙げた後、睡眠不足のイングランドファンにメッセージを送った。
故郷のファンの皆さんへのメッセージ
試合は英国時間月曜の早朝に終了。ベリンガムは、夜更かしして劇的な展開を見届けたファンにすぐ感謝を伝えた。彼は冗談交じりに「国民の休日」を設け、この勝利を存分に味わうよう国民に呼びかけた。
「上司には『今日は出社しない』とメールすればOKだ」とベリンガムは笑った。「僕は7歳の頃からイングランド代表のファンで、2010年のワールドカップが初めての大会だった。もちろん最近は良い瞬間もあったが、テレビで解説している選手たちでも、こうした夜に苦戦していたのを覚えている。 当時は応援する理由が見つけにくく、選手たちを心から後押しできなかった。でも、国にこれほど多くのものを与え、こうした夜をファンに届けるイングランド代表の一員になれることは、僕のキャリアでも人生でも何にも代えがたい。だから、子どもたちは学校を、親たちは仕事を休んで、この一日を存分に楽しんでほしい。 友達と過ごし、パブで祝うなど、思い切り楽しんでください。こんな夜はそう頻繁には訪れないのですから。」
- AFP
アステカ・スタジアムで、ベリンガムが「スリー・ライオンズ」を鼓舞した。
敵対的な雰囲気と悪天候によるキックオフの遅れにもめげず、トゥヘル監督率いるチームは粘り強く戦い、3－2で勝利した。ベリンガムは決定力と豊富な運動量で10人となったイングランドをけん引し、激動の後半30分を乗り切った。
試合後、ベリンガムは「これほどチームと国を誇りに思ったことはない」と語った。「今週、国中が私たちを支えてくれるのを感じた。 今週僕たちが話してきたのは、この雰囲気の中で強い相手と戦うことがどれほど難しいかということだけだった。この勝利は、間違いなく僕のイングランド代表キャリアで最高の夜だ」
メキシコシティでの逆境を乗り越えて
イングランドの準々決勝進出は苦難の連続だった。後半にクアンサが退場し、ベリンガムの2得点による辛勝を守ろうと守勢に回ったが、60分にケインが追加点。 この勝利は、メキシコがこれまでこの歴史あるスタジアムで89試合中わずか2敗しかしていないことを考えれば、特に印象的だった。このスタジアムでは1986年にディエゴ・マラドーナがイングランド戦で「神の手」と「世紀のゴール」を決めたことで有名だ。
ベリンガムは、この地が抱える歴史と、世代に課せられた期待の重みを感じていた。「みんなプレッシャーを感じている」と彼は語った。 「ピッチでは役割ごとに責任が異なる。自分が何ができるかは分かっている。でも、今夜私がやったのと同じことをできる選手があと26人いると確信している。この勝利が彼らにも同じ自信を与えることを願っている」
- AFP
ノルウェー戦を控え、期待が高まっている
この結果、土曜にマイアミで行われるノルウェーとの準々決勝が実現した。ベリンガムは10人で守ってカウンターで決めたこの勝利が、ノックアウトステージを勝ち進む自信につながるはずだと語る。
「誰を恐れる必要もないし、自分たちが強いと気づくのに40分、50分、60分も待つべきではない」とこのMFは付け加えた。「この勝利がチームに自信をもたらし、選手たちがその価値を確信してくれることを願っている。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。