ハフィーニャは、2003年に開かれたロナウジーニョの送別会のことをよく覚えている。父はサンババンドのミュージシャンで、その日の演奏を依頼されていた。当時7歳だったハフィーニャも一緒に参加した。

「基本的には、彼の友人や家族のための送別会だった」とハフィーニャはGOALに笑顔で語った。その笑顔は、ロナウジーニョ本人も誇りに思うようなものだった。

この出来事はブラジルサッカー界の伝説となり、最年少スターの一人が史上最高の選手と交流したエピソードとして語られている。詳細は諸説あるが、ロナウジーニョが彼を抱き上げて回ったという話もある。時とともに脚色された部分もあるだろう。

しかしハフィーニャは確かにその場にいた。この日が、二人を結ぶ生涯の絆の始まりだった。ロナウジーニョはハフィーニャと同じ地域出身で、血縁ではなく故郷が二人をつないだ。二人はやがて友人になった。偶然かもしれないが、すべてはそこから始まったのだ。

当時、ロナウジーニョはバルセロナでのキャリアをスタートさせるためヨーロッパへ旅立とうとしていた。 それから20年、ハフィーニャはバルサで地位を確立し、ロナウジーニョの足跡をたどっている。彼は世界屈指のウインガーであり、ブラジル代表のリーダーだ。当時、彼は笑顔とスターへの憧れに満ちていた。今は、プレッシャーと期待を受け止め、立ち向かうことが求められる。

「僕は常に、可能な限り最高レベルでプレーしたいと願ってきた」と彼はGOALに語った。

「そのレベル――クラブレベルであれ、その他の場面であれ――は、人間に多大なものを要求する。それは僕が子供の頃から準備してきたことだ」