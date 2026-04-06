FCバイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒは、火曜日の夜、所属クラブと共にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてレアル・マドリードと対戦するにあたり、サンティアゴ・ベルナベウとの特別な縁について語った。
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「子供の頃からここに来ていた」：FCバイエルンのヨシュア・キミッヒがレアル・マドリードのスタジアムでの特別な体験を明かす
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ヨシュア・キミッヒ：「これ、結構でかいな」
「もちろん、特別な試合です」とキミッヒは記者会見で語り、それが自分にとってなぜ特にそうなのかを説明した。 「子供の頃、スタジアムを見にここに来たことがあります。試合さえなかったのに、あの時から『うわ、ここってすごく大きいな』と感じていました。それから数年後にここでプレーできるなんて、本当に特別なことです」と彼は語った。「こういう瞬間のために、毎日一生懸命トレーニングしているんです」と彼は付け加えた。
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キミッヒ、マドリードでのレアル戦4試合目
FCバイエルン・ミュンヘンの選手として、ヨシュア・キミッヒは火曜日、サンティアゴ・ベルナベウのピッチに4度目の出場を果たす見込みだ。2017年には、延長戦の末にバイエルンが2-4で敗れたあの話題の試合で、88分に途中出場した。 その1年後、準決勝第2戦（2-2）では先発出場し、2024年のベスト4進出をかけた一戦（1-2で敗北）でも先発を務めた。これら3試合すべてで、バイエルンはレアル・マドリードに敗れ、敗退している。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合：
- 4月7日 21時：レアル・マドリード 対 バイエルン・ミュンヘン
- 4月11日 18時30分：FCザンクト・パウリ 対 バイエルン・ミュンヘン
- 4月15日 21:00：バイエルン・ミュンヘン 対 レアル・マドリード
- 4月19日 17時30分：バイエルン・ミュンヘン 対 VfBシュトゥットガルト