「もちろん、特別な試合です」とキミッヒは記者会見で語り、それが自分にとってなぜ特にそうなのかを説明した。 「子供の頃、スタジアムを見にここに来たことがあります。試合さえなかったのに、あの時から『うわ、ここってすごく大きいな』と感じていました。それから数年後にここでプレーできるなんて、本当に特別なことです」と彼は語った。「こういう瞬間のために、毎日一生懸命トレーニングしているんです」と彼は付け加えた。