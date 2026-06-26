ライフ氏は、バイエルンのスター選手がエクアドル代表と1対1で戦った場面を批判した。エクアドルはこの勝利でグループ3位となり、ラウンド16に進出した。ドイツ代表はすでにグループE首位を決めていたが、内容には専門家も衝撃を受けた。 bild.deの番組「Reif ist Live」では、特にジャマル・ムシアラを厳しく批判。「彼は昨日、子供のようなサッカーをしていた。エクアドルはあらゆる1対1に果敢に挑む。それが彼らのスタイルで、驚くべきことではなかった」と76歳のライフは断じた。
翻訳者：
「子供のようなプレーだった！」 ワールドカップのエクアドル戦でジャマル・ムシアラに激しい批判が集中
ライフは、長期離脱から復帰したバイエルンのスター選手（SPOX評価4.5）について「完全な失敗」と酷評した。フィジカルの強い南米選手たちに対し、彼はどの局面でも存在感を示せなかった。「ムシアラは昨日、存在しなかった」とライフは語った。
ライフは「昨日は相手にプレーさせなかった」と総括した。
「1対1で圧倒された」とユルゲン・クロップもドイツ代表の戦い方を批判。
マルセル・ライフだけでなく、ドイツ代表のメンタリティとフィジカル不足を指摘したのは彼だけではなかった。ユルゲン・クロップも「今こそペースを上げ、少なくとも同じ強さで戦うべきだ。1対1で圧倒された」とMagentaTVで語った。
中盤の粘り強さ不足はチーム全体に及んでいる。ライフは、エクアドルの選手たちが一貫して肩で押し返すなど、1対1に飛び込んでいたと強調した。 唯一対抗できたのはターがヴァレンシア（だと思う）と揉み合い、自チームのベンチに押し戻した場面だけだった。ターはそこで彼にやり方を示した。それもサッカーだ」と続けた。
DFB代表は16強でパラグアイと対戦する見込み。
スポーツ的には大きな意味のない敗戦でも、ドイツ代表のコンディションへの懸念は高まっている。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、月曜にフォックスボロで行われるラウンド32までに、技術とフィジカルのバランスを見出す必要がある。さらに、試合直後に問題を軽視した発言が、真摯な分析だったのか、選手を守ろうとしただけなのか、自分の中で答えを出さねばならない。
デニズ・ウンダフ（「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」）や主将ヨシュア・キミッヒが自己批判的なコメントを出す一方、ナゲルスマンはMagentaTVで意欲を問われた際、専門家や司会者のユルゲン・クロップ、マッツ・フンメルス、ヨハネス・B・ケルナーに苛立ちを露わにし、「そんな戯言はやめてくれ」と語った。
一方、マルセル・ライフは、他の対戦相手がエクアドルの戦術を真似てドイツの試合の流れを摘み取ろうとする危険性を指摘。ムシアラやヴィルツのような創造性豊かな選手たちがフィジカルを前面に出したプレスに対抗する手段を見つけられなければ、ノックアウトステージでの早期敗退の恐れがあると警鐘を鳴らしている。
代表チームは、この規模の大会では美しいサッカーだけでは世界トップに勝てないことを理解する必要がある。
ドイツは月曜日22時30分、16強戦でパラグアイと対戦する可能性が高い。ただし、日曜まで対戦相手が変更される可能性もある。