スポーツ的には大きな意味のない敗戦でも、ドイツ代表のコンディションへの懸念は高まっている。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、月曜にフォックスボロで行われるラウンド32までに、技術とフィジカルのバランスを見出す必要がある。さらに、試合直後に問題を軽視した発言が、真摯な分析だったのか、選手を守ろうとしただけなのか、自分の中で答えを出さねばならない。

デニズ・ウンダフ（「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」）や主将ヨシュア・キミッヒが自己批判的なコメントを出す一方、ナゲルスマンはMagentaTVで意欲を問われた際、専門家や司会者のユルゲン・クロップ、マッツ・フンメルス、ヨハネス・B・ケルナーに苛立ちを露わにし、「そんな戯言はやめてくれ」と語った。

一方、マルセル・ライフは、他の対戦相手がエクアドルの戦術を真似てドイツの試合の流れを摘み取ろうとする危険性を指摘。ムシアラやヴィルツのような創造性豊かな選手たちがフィジカルを前面に出したプレスに対抗する手段を見つけられなければ、ノックアウトステージでの早期敗退の恐れがあると警鐘を鳴らしている。

代表チームは、この規模の大会では美しいサッカーだけでは世界トップに勝てないことを理解する必要がある。

ドイツは月曜日22時30分、16強戦でパラグアイと対戦する可能性が高い。ただし、日曜まで対戦相手が変更される可能性もある。