メットライフ・スタジアムでのワールドカップ決勝は、審判の判定を巡る混乱で緊張が高まった。アルゼンチンはフェルナンデスがクバルシへの危険なタックルで2枚目の警告を受け10人となった。

直後、ククレジャがメッシと口論となり、アルゼンチン主将は審判団に抗議して相手DFへの制裁を要求した。

2026年大会規定では、口を隠して相手と会話した選手はレッドカードを含む重罰の対象となる。大会序盤にミゲル・アルミロンが退場しており、メッシもククレラに同じ処分を期待したとの見方もある。