AFP
翻訳者：
「子供っぽい真似をするな」――スペインがアルゼンチンを破ったワールドカップ決勝で、リオネル・メッシはマルク・ククレジャの退場を狙った“ばかげた”行為で批判を受けた。
メッシ、ククレッラへの処分を求める
メットライフ・スタジアムでのワールドカップ決勝は、審判の判定を巡る混乱で緊張が高まった。アルゼンチンはフェルナンデスがクバルシへの危険なタックルで2枚目の警告を受け10人となった。
直後、ククレジャがメッシと口論となり、アルゼンチン主将は審判団に抗議して相手DFへの制裁を要求した。
2026年大会規定では、口を隠して相手と会話した選手はレッドカードを含む重罰の対象となる。大会序盤にミゲル・アルミロンが退場しており、メッシもククレラに同じ処分を期待したとの見方もある。
- Getty Images Sport
ディクソンがメッシの行動を非難
この場面について、ITVの共同解説者で元アーセナルDFのディクソンは強く反応した。生中継で彼はメッシの抗議を批判し、「そんなことで警告や退場が出たら試合にならない。大選手なら審判を誤導すべきではない」と語った。
「警告やレッドカードで相手を退場させようとしたら、試合が台無しだ。そんなことで退場させようとするなんて、子供じみている。馬鹿げているよ」と語った。
スペインが最終的に勝利した
物議を醸した一戦は1－0でスペインが制し、サッカー界最大のタイトルを獲得した。途中出場のフェラン・トーレスが延長106分に決勝点をマークし、スペインの2度目の世界制覇を決めた。
試合終了のホイッスル後、レアンドロ・パレデスはエリック・ガルシアとガビと乱闘となり、レッドカードを受けた。
- Getty
スペインの今後はどうなるのか？
世界王者の座に満足せず、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは好調を維持したい。ユーロ2028前に臨むUEFAネーションズリーグでは、グループCでクロアチア、イングランド、チェコと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。