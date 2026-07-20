Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Yosua Arya

翻訳者：

「子供っぽい真似をするな」――スペインがアルゼンチンを破ったワールドカップ決勝で、リオネル・メッシはマルク・ククレジャの退場を狙った“ばかげた”行為で批判を受けた。

リオネル・メッシ
マルク・ククレジャ
スペイン
アルゼンチン
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン

リオネル・メッシはワールドカップ決勝でマルク・ククレジャの退場を審判に促したように見えたことで批判を受けた。アルゼンチン主将のこの反応は、エンツォ・フェルナンデスの退場直後のものだった。試合中、元イングランド代表のリー・ディクソンはバロンドールを8度取ったメッシの振る舞いを「ばかげている」と評した。

  • メッシ、ククレッラへの処分を求める

    メットライフ・スタジアムでのワールドカップ決勝は、審判の判定を巡る混乱で緊張が高まった。アルゼンチンはフェルナンデスがクバルシへの危険なタックルで2枚目の警告を受け10人となった。

    直後、ククレジャがメッシと口論となり、アルゼンチン主将は審判団に抗議して相手DFへの制裁を要求した。

    2026年大会規定では、口を隠して相手と会話した選手はレッドカードを含む重罰の対象となる。大会序盤にミゲル・アルミロンが退場しており、メッシもククレラに同じ処分を期待したとの見方もある。

    • 広告
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ディクソンがメッシの行動を非難

    この場面について、ITVの共同解説者で元アーセナルDFのディクソンは強く反応した。生中継で彼はメッシの抗議を批判し、「そんなことで警告や退場が出たら試合にならない。大選手なら審判を誤導すべきではない」と語った。

    「警告やレッドカードで相手を退場させようとしたら、試合が台無しだ。そんなことで退場させようとするなんて、子供じみている。馬鹿げているよ」と語った。

  • スペインが最終的に勝利した

    物議を醸した一戦は1－0でスペインが制し、サッカー界最大のタイトルを獲得した。途中出場のフェラン・トーレスが延長106分に決勝点をマークし、スペインの2度目の世界制覇を決めた。

    試合終了のホイッスル後、レアンドロ・パレデスはエリック・ガルシアとガビと乱闘となり、レッドカードを受けた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    スペインの今後はどうなるのか？

    世界王者の座に満足せず、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは好調を維持したい。ユーロ2028前に臨むUEFAネーションズリーグでは、グループCでクロアチア、イングランド、チェコと対戦する。