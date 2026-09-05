Getty Images Entertainment
翻訳者：
「子どもたちの健康を危険にさらしている！」 激怒したエリック・カントナが、少年時代を過ごしたクラブであるSOカイヨルズの「嘆かわしい」現状を痛烈に批判
カントナがマルセイユ当局を非難
カントナが、SOカイヨールの老朽化したインフラに強い憤りを示した。伝説的FWは最近、少年時代にプレーを学んだアマチュアチーム、マルセイユの同クラブを訪れていた。
しかし、このフランス人はユースチームの更衣室とピッチの状態に衝撃を受けた。設置から15年が経過した人工芝は著しく劣化しており、今では子どもたちが使用するには危険と見なされている。
カントナはSNSで浸水した更衣室や壊れた設備を撮影した動画を公開。崩れかけた施設が深刻な被害をもたらす前に対応するよう、地元の政治家に直接訴えた。
キングは即時の地元対応を要求する
カントナは、クラブの更衣エリア内の衛生基準について特に強い怒りを示した。施設内を視察した際には、水漏れしている給湯器、使用できないトイレ、そしてシャワーヘッドがない状態を指摘した。
「床の状態を見たか？」と、カントナは自身の動画で問いかけた。「3日前に清掃されたにもかかわらず、水が至るところにある。カビが発生する危険がある。子どもたちの健康を危険にさらしている。何かをしなければならない！」
58歳のカントナはまた、この地域で草の根サッカーが果たしている重要な社会的役割も強調した。さらに、こう付け加えた。「サッカーはしばしば教育の中継役であり、さらには教育の100％です。私たちはアマチュアクラブのサッカーピッチで人も育てています」
政治的対立で重要なクラブ施設改修が停止
SOカイヨールを巡る深刻な状況は、残念ながら地元の政治的対立にも絡む事態となっている。マルセイユ市のスポーツ担当副市長エリック・メリーは、分散配置された施設の維持管理を怠ったとして、前任の地区市長に責任があると非難した。
こうした政治的な内輪もめにより、クラブは必要不可欠な資金を得られないまま立ち往生している。クラブ会長クリスティーヌ・クリミは、悪化する環境について過去5年間にわたって当局へ警告を発してきたものの、何の効果もなかったと明かした。
クリミによれば、市庁舎は現在、北部地区でのスタジアム建設を優先しているという。別地域のインフラ改善を支持するとしながらも、それが自らの地域社会の安全を損なう形であってはならないと強調した。
- Getty Images Entertainment
市庁舎は今後予定される施設見直しを約束
カントナの大きく報じられた介入を受け、いまやマルセイユの地方自治体には明確に対応への圧力がかかっている。高まる反発を受け、マルセイユ市中心部の市庁舎はSOカイヨルスの危機について調査することを公に約束した。当局は今後数週間で構造的な問題を見直すと表明している。
現時点では、カントナが少年時代を過ごしたクラブの下部チームは、危険なピッチと浸水した更衣室への対応を続けなければならない。地元コミュニティーは、ユナイテッドのアイコンによる強いメッセージが、ついに恒久的な解決をもたらすことを願っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。