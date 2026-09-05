カントナが、SOカイヨールの老朽化したインフラに強い憤りを示した。伝説的FWは最近、少年時代にプレーを学んだアマチュアチーム、マルセイユの同クラブを訪れていた。

しかし、このフランス人はユースチームの更衣室とピッチの状態に衝撃を受けた。設置から15年が経過した人工芝は著しく劣化しており、今では子どもたちが使用するには危険と見なされている。

カントナはSNSで浸水した更衣室や壊れた設備を撮影した動画を公開。崩れかけた施設が深刻な被害をもたらす前に対応するよう、地元の政治家に直接訴えた。