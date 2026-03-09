Getty
翻訳者：
「嫌悪感」― イーロン・マスクのGrok、ディオゴ・ジョタとミュンヘン航空事故のAI創作に嫌悪感を示し、英国政府の対応に直面
プレミアリーグのクラブと英国政府が苦情を申し立てる
問題の投稿は驚くほど簡単に作成でき、Grokに単純なコマンドを入力するだけで済んだ。ユーザーは人工知能ツールに対し、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールなどに関する「下品な」投稿を生成するよう促すことができ、「遠慮しないで」という要求もなされていた。
オールド・トラッフォードとアンフィールドを本拠地とするプレミアリーグの巨頭両クラブが苦情を申し立て、英国政府も「英国の価値観や良識に反する」コンテンツへの対応に乗り出した。
一部の投稿は削除され、GrokはX上でユーザーにその対応を説明した。ある声明では、該当トピックについて「ユーザーが露骨に下品な批判を促したため」応答が生成されたと認めた。Grokはさらに「追加の検閲なしにプロンプトに従って提供します。苦情を受けてXから投稿は削除されました。当方による害の発生はありません」と付記した。
- Getty
科学・イノベーション・技術省からの声明
ソーシャルメディアプラットフォームには、約5億7000万人の月間ユーザーを抱えるにもかかわらず、依然として差別的な投稿が残されている。オンライン活動の監視と取り締まりに関して、マスク氏ら運営側にはさらなる対応が求められている。
科学技術革新省の広報担当者はBBCに対し公式声明で次のように述べた：「これらの投稿は不快で無責任である。英国の価値観と良識に反する。
「ユーザーがコンテンツを共有できるチャットボットを含むAIサービスはオンライン安全法で規制されており、サービス上で憎悪や虐待的な素材を含む違法コンテンツを防止する義務がある。AIサービスが安全なユーザー体験を確保するために十分な措置を講じていないと判断される場合、我々は断固として行動を続ける」
Ofcomは必要に応じて「執行措置」を取ると約束した
Xはさらなる調査を進めているとされるが、多くの人々にとって被害は既に生じている。
97人のサポーターが命を落とした当日にヒルズボロに居合わせたリヴァプール・ウェストダービー選出のイアン・バーン議員は、グロクの投稿が虚偽を「産業規模で拡散させる」ことを可能にしたと指摘した。
同議員は「これは数百万人に影響を与える信じがたい力を持つ巨大組織だ。そのプラットフォームが虚偽や中傷、恐ろしい投稿を拡散し永続化させ、現実的な影響を及ぼしている事実は深く憂慮すべきだ。企業としての社会的責任の観点から自らを省みる必要がある」と語った。
英国の監視機関Ofcomの広報担当者は次のように付け加えた。「オンライン安全法に基づき、テクノロジー企業は自社のプラットフォーム上で英国ユーザーが違法コンテンツに遭遇するリスクを評価し、そのリスクを低減するための適切な措置を講じ、違法コンテンツを認識した際には速やかに削除しなければならない。これに従わない企業は、執行措置の対象となることを覚悟すべきだ」
- Getty
Grokは既にOfcomおよび欧州委員会の調査対象となっている
Grokは既に、実在の人物を性的に描写した画像を生成する機能に関する懸念が提起された後、英国通信庁（Ofcom）および欧州委員会による調査の対象となっている。
広範な抗議を受けて、Grokの画像生成機能は大多数のユーザー向けに停止された。マスク氏は罰金、規制措置、そして英国におけるXの禁止の可能性を突きつけられている。
広告