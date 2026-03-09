問題の投稿は驚くほど簡単に作成でき、Grokに単純なコマンドを入力するだけで済んだ。ユーザーは人工知能ツールに対し、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールなどに関する「下品な」投稿を生成するよう促すことができ、「遠慮しないで」という要求もなされていた。

オールド・トラッフォードとアンフィールドを本拠地とするプレミアリーグの巨頭両クラブが苦情を申し立て、英国政府も「英国の価値観や良識に反する」コンテンツへの対応に乗り出した。

一部の投稿は削除され、GrokはX上でユーザーにその対応を説明した。ある声明では、該当トピックについて「ユーザーが露骨に下品な批判を促したため」応答が生成されたと認めた。Grokはさらに「追加の検閲なしにプロンプトに従って提供します。苦情を受けてXから投稿は削除されました。当方による害の発生はありません」と付記した。