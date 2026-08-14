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「嫌だったし、好きになれなかった」 ポール・スコールズがダニー・ウェルベックのマンチェスター・ユナイテッド退団を回想、アーセナルに同じ過ちを繰り返さないよう警告
スコールズ氏、アーセナル退団の意外な候補を指摘
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、アーセナルの現在の移籍戦略について歯に衣着せぬ評価を下し、この夏に放出すべきなのは見当違いの選手だと示唆した。19歳のマイルズ・ルイス＝スケリーにはプレミアリーグのライバルクラブへの衝撃的な移籍話が浮上している一方で、スコールズはその“犠牲”になるべきは、むしろミケル・アルテタの目玉補強の1人だと考えている。
『Sky Bet』提供の『The Overlap Fan Debate』で語ったスコールズは、若いイングランド人選手を実績あるスペイン人スターより好む姿勢を明確に示した。「私はセンターミッドフィールドではズビメンディよりルイス＝スケリーの方を好む」とスコールズは述べた。「ズビメンディは昨季苦しんでいたと思う。もし1人放出するなら、彼になる」
- Getty
アカデミーへの忠誠心と移籍市場の冷酷さ
スコールズはさらに、ルイス＝スケリーのような下部組織出身の才能を失うことが、なぜクラブ文化に痛手となるのかについて詳しく説明し、その状況を自身がオールド・トラッフォードでプレーしていた時代の物議を醸した退団劇になぞらえた。また、必ずしもより高い伸びしろをもたらすとは限らない外部補強のために、アカデミー出身選手が居場所を失うのを見ることに強い嫌悪感があると語った。
元MFはさらに、マンチェスター・ユナイテッドが何年も前にあるストライカーをノースロンドンへ売却した決断を直接引き合いに出し、そうした動きが感情面と競技面の双方に与える影響を強調した。そして次のように付け加えた。『マンチェスター・ユナイテッドをダニー・ウェルベックが去った時のことを少し思い出す。あれは嫌だったし、好きになれなかった。ダニーはマイルズ・ルイス＝スケリーより少し年上ではあったが、自分たちの選手を失う時というのは、やはり残念なことだ』
キャラガーも信じられないという声に加わる
リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーもまた、アーセナルが若きスターを国内のライバルクラブに積極的に売り込んでいる可能性があるというニュースに同様に困惑を示した。今週前半には、アーセナルがルイス＝スケリーをチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの両クラブに提示した可能性があるとの報道が浮上。欧州サッカーの最高峰の舞台で見せてきたこの若手のこれまでのパフォーマンスを踏まえると、キャラガーはこの動きを理解しがたいと感じている。
キャラガーは「それは彼の側からなのか、それともクラブ側からなのか。そこが少し奇妙だった。ほとんどアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドにマイルズ・ルイス＝スケリーを売り込んだように感じた。『出て行きたい』と言っていたのはマイルズ・ルイス＝スケリーではなかったし、彼の関係者が何かを発信していたわけでもなかった。衝撃だったのはそこだ。今でも信じられない」と語った。
- CBS Sports Golazo
アルテタ、移籍の憶測については口を濁す
キャラガーはさらに賛辞を続け、キャリアの早い段階であれほど高いレベルでプレーするには、並外れた才能が必要だと強調した。「あの年齢であのレベルでプレーするには、よほど特別な存在でなければならない。若い選手には誰にでも好不調の波がある。昨季は、本人が望んでいたであろうほど多くはプレーできなかった。
その後、アーセナルの指揮官は将来についてついに問い詰められたが、ミケル・アルテタ監督は売却の可能性を肯定も否定もしない外交的な返答を選んだ。今週前半にルイス＝スケリーの将来について追及された際、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は明言を避けた。「いかなる憶測についても話すつもりはない」と同監督は語った。「我々の選手について憶測があるのなら、それは良いサインだ」
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