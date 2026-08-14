スコールズはさらに、ルイス＝スケリーのような下部組織出身の才能を失うことが、なぜクラブ文化に痛手となるのかについて詳しく説明し、その状況を自身がオールド・トラッフォードでプレーしていた時代の物議を醸した退団劇になぞらえた。また、必ずしもより高い伸びしろをもたらすとは限らない外部補強のために、アカデミー出身選手が居場所を失うのを見ることに強い嫌悪感があると語った。

元MFはさらに、マンチェスター・ユナイテッドが何年も前にあるストライカーをノースロンドンへ売却した決断を直接引き合いに出し、そうした動きが感情面と競技面の双方に与える影響を強調した。そして次のように付け加えた。『マンチェスター・ユナイテッドをダニー・ウェルベックが去った時のことを少し思い出す。あれは嫌だったし、好きになれなかった。ダニーはマイルズ・ルイス＝スケリーより少し年上ではあったが、自分たちの選手を失う時というのは、やはり残念なことだ』



