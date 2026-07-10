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好調のフォワード、アーリング・ハーランドは「プレッシャーはすべてイングランドにある」と語り、ノルウェーの準々決勝進出については控えめだった。
ハーランド、ノルウェーの優勝の可能性を控えめに語る
マイアミでのワールドカップ準々決勝を前に、ハーランドは「プレッシャーはイングランドにある」と語った。ノルウェーはブラジルを破るなど好調だが、彼は「優勝候補は依然としてトゥヘル率いるイングランドだ」と強調。自チームがまだ難しい課題に直面しているとも述べ、期待はイングランドにあるとの考えを示した。
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ハーランド、イングランド戦への集中を呼びかける
準々決勝を前にハーランドは記者団に、ノルウェーの勝算は低いと述べ、イングランドに期待がかかるべきだと語った。
「我々が勝つ可能性は極めて低い。皆さん、プレッシャーはすべてイングランドに集中させるべきだと思う」とハーランドはNRKに語った。
マンチェスター・シティのチームメイト、ジョン・ストーンズやマーク・ゲヒと対戦するこの試合はハーランドにとっても特別だ。それでも彼は、ノルウェーが再び番狂わせを起こせるよう力を尽くすと語った。
「変な気分だ。2人とは人生で最も多くの時間を過ごしてきた。長年ふざけ合ってきた仲間だから、少し違和感がある。でも特別な試合になる」とNettavisenに語った。
フィットネスの秘訣とソルバッケン監督の称賛
ノルウェーの成功の鍵は、過酷な大会日程でも中心選手が常に最高のパフォーマンスを発揮できた点にある。ハーランドは、クラブと代表の両スタッフに感謝を示し、ここ数シーズン、特にステール・ソルバッケン監督の下で自分の体を理解する力が大きく高まったと語った。
「それは以前から分かっていたことだ。ステールとシティに感謝するしかない」と彼は語った。「うまくいっているし、単に多くの試合に出場するだけではない。少し違った方法で準備をしなければならない。自分に何が必要かを知ることが重要で、僕はそれを実践している。 自分の体は分かっているし、けがも少ない。良い兆候だ」
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準決勝への切符が待っている
ノルウェーは現在、ワールドカップ準決勝進出をかけてイングランドと対戦する。ハーランドはチームを率いて再び番狂わせの勝利を目指す一方、イングランドは優勝候補と目されるというプレッシャーにどう対処するかが問われる。
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