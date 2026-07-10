準々決勝を前にハーランドは記者団に、ノルウェーの勝算は低いと述べ、イングランドに期待がかかるべきだと語った。

「我々が勝つ可能性は極めて低い。皆さん、プレッシャーはすべてイングランドに集中させるべきだと思う」とハーランドはNRKに語った。

マンチェスター・シティのチームメイト、ジョン・ストーンズやマーク・ゲヒと対戦するこの試合はハーランドにとっても特別だ。それでも彼は、ノルウェーが再び番狂わせを起こせるよう力を尽くすと語った。

「変な気分だ。2人とは人生で最も多くの時間を過ごしてきた。長年ふざけ合ってきた仲間だから、少し違和感がある。でも特別な試合になる」とNettavisenに語った。