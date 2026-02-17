好調な滑り出しにもかかわらず、元チェルシー選手はリアム・ローゼニオールに「まもなく解任される」と容赦なく告げた。

好調なスタートを切ったにもかかわらず、元チェルシーのエマニュエル・プティは、クラブの予測不可能な運営方針を理由に、長期的な成功は決して保証されていないと指摘する。「リアム・ローゼニオールはチェルシーでプレミアリーグ優勝を果たせるだろうか？ 彼らは毎年のように選手を入れ替えている。何かを勝ち取るには、一貫性と安定性が極めて重要だ」。

選手を信じ、ビジョンを持ち、貫き通す必要がある。暗闇の時期でも折れてはいけない。 信念を貫き、結果が悪くても理念を曲げないというメッセージをロッカールームに伝えなければならない。リヴァプールもシティもそうしてタイトルを獲得した。アーセナルも数年続けており、優勝まであと一歩だ。シーズン終了時に結果がわかるだろう」