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好調な滑り出しにもかかわらず、元チェルシー選手はリアム・ローゼニオールに「まもなく解任される」と容赦なく告げた。
ローゼニオールが好調なスタートを切った
トップレベルでの実績は少ないが、41歳の彼はエンツォ・マレスカの後任としてチームを円滑に引き継いだ。プレミアリーグで15中13ポイントを獲得し、チャンピオンズリーグではナポリで勝利してグループステージ突破を決めた。 唯一の黒星はカラバオ・カップ準決勝でアーセナルに敗れたのみ。直近のリーグ戦では2点リードからリーズと引き分けたが、金曜のFAカップではロゼニオール率いる古巣ハルを破り5回戦に進出した。
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元ブルーズの選手が一貫性を求めている
好調なスタートを切ったにもかかわらず、元チェルシーのエマニュエル・プティは、クラブの予測不可能な運営方針を理由に、長期的な成功は決して保証されていないと指摘する。「リアム・ローゼニオールはチェルシーでプレミアリーグ優勝を果たせるだろうか？ 彼らは毎年のように選手を入れ替えている。何かを勝ち取るには、一貫性と安定性が極めて重要だ」。
選手を信じ、ビジョンを持ち、貫き通す必要がある。暗闇の時期でも折れてはいけない。 信念を貫き、結果が悪くても理念を曲げないというメッセージをロッカールームに伝えなければならない。リヴァプールもシティもそうしてタイトルを獲得した。アーセナルも数年続けており、優勝まであと一歩だ。シーズン終了時に結果がわかるだろう」
ローゼニオールに解任の警告
ワールドカップ優勝経験のある元ミッドフィルダーで、アーセナルでもプレーした彼は、チェルシーの性質上、ロゼニオール監督があと「3、4回」悪い結果を出せば解任されると警告した。
「マンチェスター・ユナイテッドを見ろ、トッテナムを見ろ、チェルシーを見ろ、すべてを見ろ」とフランス人元選手は続けた。「彼らは選手も監督も何度も入れ替えてきた。それなのに突然タイトルを取れと？ それで私にローゼニオールがチェルシーでタイトルを獲れるか聞くのか？ 10ヶ月後に彼がまだ監督かどうかさえ分からない。3、4試合負ければ理事会が解任しても驚かない」
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プレッシャーを和らげる方法の一つ
チェルシーの「ブルーコ」オーナーが迅速に監督交代を行うことを考えれば、プチの指摘は妥当だ。ロゼニオールは2022年の買収以降、5人目の常任監督である。前任マレスカは2冠を取っても解任され、裏には他の要因もあった。
このイギリス人監督は、勝利こそがプレッシャーを回避する唯一の道だと痛感している。彼は最近の厳しい視線についてこう語った。「私のモチベーションは、このクラブを成功させ、次の試合に勝つことだけだ。 私のエネルギーと時間はすべて、選手たち、チーム、ミーティングやトレーニングの改善に注がれている。それ以外の雑音はコントロールできない。私たちにできるのは試合に勝つことだけだ。」ロゼニオールは、土曜日にホームで苦戦中のバーンリーを迎え、好調なスタートを維持したいと考えている。