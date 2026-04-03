今夏にいくつかのクラブからオファーが来る可能性について問われたエベルルは、『Absolut Bayern』のインタビューで次のように述べた。「どうぞご自由に。彼とは2029年までの契約を結んでいるのだから」
翻訳者：
「好きにさせておけばいい」：マックス・エベル、ヴィンセント・コンパニーのバイエルン移籍説を一蹴
それに応じて、ドイツの最多優勝クラブのスポーツディレクターは、FCBのヘッドコーチをめぐる憶測には全く動じておらず、彼を絶賛した。「彼はまだ40歳になるばかりだが、すでに一流の監督の仲間入りをしている。なぜなら、彼は非常に賢く、知性のある人間だからだ。ここでの『人間』という言葉を強調しておきたい！」 人々は以前から彼を尊敬していた。しかし、彼は毎日その尊敬を深めている。ただ、ありのままの自分でいることで。」
エベル氏によれば、このベルギー人監督がチームとクラブ全体を「日々」成長させていることが感じられるという。「彼がビッグクラブのキャプテンとして積んだ経験を、試合のたびに活かしている。この資質は素晴らしいし、彼の落ち着きは我々に非常に良い影響を与えている。」
- Getty Images
コンパニーがマンチェスター・シティの補強候補に浮上しているとの報道
先日、スカイはマンチェスター・シティがシーズン終了後のペップ・グアルディオラ監督の退任に備えており、そのため後任としてコンパニを候補に挙げていると報じた。2008年から2019年までスカイブルーズのユニフォームを身にまとっていたこのベルギー人元選手は、今もなおクラブと強い絆で結ばれている。
しかし同時に、ミュンヘンからの早期退団は極めて可能性が低く、スカイの情報によれば、39歳の彼にとって現時点では全く検討されていないという。バイエルンではコンパニは卓越した仕事ぶりを発揮しており、とりわけドイツの最多優勝クラブを率いてブンデスリーガの優勝コースに乗せている。
さらに、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントやエベルらスポーツ部門の責任者たちとも、極めて良好な関係を築いている。2025年10月、バイエルンの首脳陣はこの成功を収めている監督との契約を、当初の予定より前倒しして2029年まで延長した。この契約書には、来夏に向けた退団条項は含まれていないとされる。