それに応じて、ドイツの最多優勝クラブのスポーツディレクターは、FCBのヘッドコーチをめぐる憶測には全く動じておらず、彼を絶賛した。「彼はまだ40歳になるばかりだが、すでに一流の監督の仲間入りをしている。なぜなら、彼は非常に賢く、知性のある人間だからだ。ここでの『人間』という言葉を強調しておきたい！」 人々は以前から彼を尊敬していた。しかし、彼は毎日その尊敬を深めている。ただ、ありのままの自分でいることで。」

エベル氏によれば、このベルギー人監督がチームとクラブ全体を「日々」成長させていることが感じられるという。「彼がビッグクラブのキャプテンとして積んだ経験を、試合のたびに活かしている。この資質は素晴らしいし、彼の落ち着きは我々に非常に良い影響を与えている。」