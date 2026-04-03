「好きなだけ自撮りをすればいい！」――ティエリ・アンリ、マンチェスター・シティのカラバオ・カップ優勝後にアーセナルを挑発した「桁外れ」のライアン・シェルキを擁護

ヘンリーはカラバオ・カップ決勝についてさらに次のように語った。「シティはプレミアリーグでの状況を踏まえて何らかの対応を見せなければならなかったが、残念ながら我々にとっては、彼らはそれを実行してしまった。さて、この結果が優勝争いに影響を与えるかどうか、様子を見守るしかない。影響があるかどうかは分からない。

「この大会では敗れたが、今はリーグ優勝を目指し、チャンピオンズリーグやFAカップで何ができるかを見極めるだけだ。

「試合後に選手たちが話しているのを見ましたが、彼らは落胆していました。決勝で負けるのは決して簡単なことではありませんが、前を向いて進み、エティハドで再びシティと対戦する時には、必ずリベンジを果たすようにしなければなりません。」