Getty Images Sport
翻訳者：
「好きなだけ自撮りをすればいい！」――ティエリ・アンリ、マンチェスター・シティのカラバオ・カップ優勝後にアーセナルを挑発した「桁外れ」のライアン・シェルキを擁護
ヘンリー、シェルキによる「無礼」との主張を一蹴
マンチェスター・シティがアーセナルを2-0で圧倒し、カラバオ・カップ決勝を制した試合の余波は、一部、シェルキの振る舞いに集中した。絶好調のこの創造力豊かなMFは、ピッチ上での傲慢な態度や試合終了後の挑発的なゴールパフォーマンスと受け取られた行動により、アーセナルサポーターの怒りを買った。しかし、アンリは優勝した側にその瞬間を楽しむ権利は十分にあると考えている。
「私が知っているのは、私のチームが負けて、彼が勝ったということだけだ。彼は好きなだけ自撮りをしてもいい。私にとっては、議論の余地すらない」とアンリはBetwayに語った。「ラヤンは特別な選手であり、特別なことを成し遂げるだろう。私はフランス五輪代表で彼とプレーしたが、彼はこの世のものとは思えないようなことをやってのけるだろう」
- Getty Images Sport
アーセナルに「インビンシブルズ」の精神を取り入れるよう呼びかけ
カラバオ・カップの決勝がマンチェスターで行われることを受け、アンリはミケル・アルテタ監督率いるチームに対し、失望を乗り越えて残りの大会に集中するよう呼びかけた。2003-04シーズンの「インビンシブルズ」時代、アーセナルが1週間のうちにカップ戦で相次いで敗退した経験に言及し、アンリは精神的な強さの重要性を強調した。
「バルセロナで3冠を達成した時、私も同じような状況にありました。アーセナルでは成し遂げられませんでしたが、常に『1試合ずつ』という心構えでした」とアンリは説明した。「負けた大会は終わった。今はリーグ優勝を目指し、チャンピオンズリーグとFAカップで何ができるかを見極めるべきです」
アルテタ率いるチームの今後の道筋
ヘンリーはカラバオ・カップ決勝についてさらに次のように語った。「シティはプレミアリーグでの状況を踏まえて何らかの対応を見せなければならなかったが、残念ながら我々にとっては、彼らはそれを実行してしまった。さて、この結果が優勝争いに影響を与えるかどうか、様子を見守るしかない。影響があるかどうかは分からない。
「この大会では敗れたが、今はリーグ優勝を目指し、チャンピオンズリーグやFAカップで何ができるかを見極めるだけだ。
「試合後に選手たちが話しているのを見ましたが、彼らは落胆していました。決勝で負けるのは決して簡単なことではありませんが、前を向いて進み、エティハドで再びシティと対戦する時には、必ずリベンジを果たすようにしなければなりません。」
- Getty Images Sport
ヘンリーはスケープゴートにされることに反論した
ヘンリーはまた、加入以来エミレーツのサポーターの一部を納得させるのに苦労しているマルティン・ズビメンディに対する厳しい視線についても言及した。このフランス人元選手は、ロドリのようなプレミアリーグのベテラン選手でさえ、イングランドに移籍した当初は懐疑的な目で見られていたことを挙げ、忍耐を呼びかけた。ヘンリーは、こうした批判は単に首位を走るクラブでプレーすることの副産物に過ぎないと考えている。
「人々はあらゆる事柄やあらゆる人物について、あれこれと語りたがるものだ。最初はブカヨ・サカ、次にオデゴール、そしてギョケレス、チェルシー、コール・パーマー、審判などだ」とアンリは指摘した。「ズビメンディはこのリーグにまだ来たばかりだ。ロドリが最初に加入した時も、人々が彼に対して確信を持てなかったことを覚えている。もしトップか最下位にいないなら、人々があなたのことを話題にするかどうかは分からない。 私も同じ経験をした。だから批判を受け入れ、最終的には人々の予想を覆すような結果を見せられるようにすべきだ」