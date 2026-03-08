バレイロの89分同点弾後、論争が勃発。モウリーニョ監督がポルトベンチと衝突する場面が目撃された。元チェルシー・レアル・マドリード指揮官はその後退場処分を受け、トンネルへ向かう途中、誰かを小柄だと揶揄するかのような親指と人差し指を近づけるジェスチャーを見せた。

試合後、モウリーニョは退場理由についてこう語った。「審判は『FCポルトの控え選手席に向かってボールを蹴ったから退場だ』と言った。それは完全に虚偽だ。我々のゴール後、何度もスタンドに向かってボールを蹴り、幸運なファンにチャンスを与えてきた。 技術的には得意じゃないけど、スタンドに向けたんだ。不当な退場だった。第4審判は試合中ずっとひどい仕事をし、私が主審にそう伝えた後も続けていた」

63歳の彼はさらに、ゴンザレスがポルトスタッフから怒りを買った人物だと確認し、こう付け加えた。「彼は50回も俺を裏切り者呼ばわりした。 いったい何に対する裏切り者だと説明してほしい。私はFCポルトに移籍し、魂を捧げた。チェルシー、インテル、レアル・マドリードと渡り歩き、毎日24時間人生を捧げてきた。 それがプロフェッショナリズムというものだ。彼がマルセイユに移籍した時、彼は裏切り者だったのか？何に対する裏切り者だ？もっと受け入れやすい形で私を侮辱することもできただろうが、これは私のプロフェッショナリズムへの攻撃であり、それは私が非常に大切にしているものだ」