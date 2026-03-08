AFP
「奴は俺を裏切り者だと50回も言った！」－ジョゼ・モウリーニョ監督、ポルトのアシスタントコーチを激しく非難。ベンフィカ対ポルトガル1部首位チームとの2-2の引き分けで退場処分を受けた直後の発言
ベンフィカ、逆転で引き分けを確保
デンマーク人MFビクター・フロホルトが10分に先制点を挙げ、ポーランド人選手オスカル・ピエトゥシェフスキが前半終了間際に追加点を決めて、アウェーチームが優位に立った。しかしホームチームは後半に猛反撃を見せ、アンドレアス・シェルデルップとレアンドロ・バレイロの得点により驚異的な逆転劇を成し遂げ、貴重な勝ち点1を奪い返した。
終盤のゴールがタッチラインの混乱を引き起こす
バレイロの89分同点弾後、論争が勃発。モウリーニョ監督がポルトベンチと衝突する場面が目撃された。元チェルシー・レアル・マドリード指揮官はその後退場処分を受け、トンネルへ向かう途中、誰かを小柄だと揶揄するかのような親指と人差し指を近づけるジェスチャーを見せた。
試合後、モウリーニョは退場理由についてこう語った。「審判は『FCポルトの控え選手席に向かってボールを蹴ったから退場だ』と言った。それは完全に虚偽だ。我々のゴール後、何度もスタンドに向かってボールを蹴り、幸運なファンにチャンスを与えてきた。 技術的には得意じゃないけど、スタンドに向けたんだ。不当な退場だった。第4審判は試合中ずっとひどい仕事をし、私が主審にそう伝えた後も続けていた」
63歳の彼はさらに、ゴンザレスがポルトスタッフから怒りを買った人物だと確認し、こう付け加えた。「彼は50回も俺を裏切り者呼ばわりした。 いったい何に対する裏切り者だと説明してほしい。私はFCポルトに移籍し、魂を捧げた。チェルシー、インテル、レアル・マドリードと渡り歩き、毎日24時間人生を捧げてきた。 それがプロフェッショナリズムというものだ。彼がマルセイユに移籍した時、彼は裏切り者だったのか？何に対する裏切り者だ？もっと受け入れやすい形で私を侮辱することもできただろうが、これは私のプロフェッショナリズムへの攻撃であり、それは私が非常に大切にしているものだ」
モウリーニョ、ポルトの「優位性」を認める
しかしモウリーニョ監督は、自チームの奮闘にもかかわらず、この夜の試合ではポルトが優勢だったことを認めた。「試合について言えば、大半の時間帯でFCポルトの方が勝利に近づいていた。彼らを好もうが嫌おうが憎もうが、FCポルトは理念を持ってチームを構築している」と語った。 「それが彼らの目指す姿であり、プレースタイルであり、選手層もその戦術に適合している。驚異的なフィジカルを備えたチームだ。FCポルトと対戦するのは非常に難しい。4人のウインガーを擁し、どれが最速か…試合の強度において我々をはるかに凌駕している」
上位の順位は変わらず
劇的な引き分けにより、リーグ首位の座は結局変わらずに終わった。ポルトは66ポイントで首位を維持し、2位のスポルティングに対する重要な4ポイント差を守った。スポルティングは今週末、ブラガ戦で2-2の引き分けを記録している。
一方ベンフィカは依然としてポルトに7ポイント差をつけられているが、モウリーニョ監督は優勝を諦めるつもりはない。「残り27ポイントある。7ポイント差を挽回するのは難しいと思う。得失点差はほぼ同じだろう」と彼は語った。「直接対決の結果がどうなるかは今後見守る必要がある。だが7ポイント差は簡単には埋まらないと思う」 シーズン初めから言い続けているが、FCポルトの戦術は分析しやすいが、実際に戦うのは非常に難しい。ポルトがこれ以上勝ち点を落とすのも容易ではないだろう。だが数学的に可能性が残っている限り、何が起きてもおかしくない」
