「女性を傷つけるつもりはなかった」――ネイマールは、サンタスの選手がイエローカードに激怒した件で物議を醸した審判批判について言及した。

ネイマールは、今月初めのサントス対レモ戦（2-0でサントス勝利）で性差別発言を起こして以来、初めて沈黙を破った。試合中、審判の判定に不満を示し、その態度が女性への侮辱と受け取られた。

事の発端はヴィラ・ベルミロでの85分、ネイマールは激しいタックルを受けて抗議し、警告で次戦出場停止となった。これによりマラカナンでのフラメンゴ戦を欠場し、サントスは3-1で敗れた。試合後、ネイマールは悔し涙を浮かべ、サンパイオ主審をこう批判した。「不公平だ。 試合終了間際に背後からファウルを受けた。3度目か4度目だ。抗議しに行って『頭おかしいのか？』と言ったらイエローカードを受けた。サヴィオはそういう人間だ。彼は機嫌が悪く（チコ）起きて、その状態で試合に臨んだんだと思う」

ブラジルでは「チコ」が月経を意味するため、生理中の女性に例えた侮辱と受け止められた。