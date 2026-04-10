Getty Images Sport
翻訳者：
「女性を傷つけるつもりはなかった」――ネイマールは、サンタスの選手がイエローカードに激怒した件で物議を醸した審判批判について言及した。
セリエAの審判をめぐる騒動
ネイマールは、今月初めのサントス対レモ戦（2-0でサントス勝利）で性差別発言を起こして以来、初めて沈黙を破った。試合中、審判の判定に不満を示し、その態度が女性への侮辱と受け取られた。
事の発端はヴィラ・ベルミロでの85分、ネイマールは激しいタックルを受けて抗議し、警告で次戦出場停止となった。これによりマラカナンでのフラメンゴ戦を欠場し、サントスは3-1で敗れた。試合後、ネイマールは悔し涙を浮かべ、サンパイオ主審をこう批判した。「不公平だ。 試合終了間際に背後からファウルを受けた。3度目か4度目だ。抗議しに行って『頭おかしいのか？』と言ったらイエローカードを受けた。サヴィオはそういう人間だ。彼は機嫌が悪く（チコ）起きて、その状態で試合に臨んだんだと思う」
ブラジルでは「チコ」が月経を意味するため、生理中の女性に例えた侮辱と受け止められた。
- Getty Images Sport
ネイマールが物議を醸した発言について釈明
34歳のネイマールは公式YouTubeチャンネルで、親しい友人や家族との夕食会で起きた騒動について語った。問題の発言について彼は「軽い気持ちで言った。彼がイライラして話したくない様子だったという意味だ。女性を傷つけるつもりはなかった」と主張した。
「チコ」があの言葉の略語とは知らなかった。彼がストレスを感じて話したくないだけだと言えばよかった。悪意は全くなかった。世の中は変わっている。こうした議論は成長過程の一部だ。」
舞台裏での対立と友人からの説教
YouTubeの映像によると、この騒動はメディアだけでなくネイマールの友人たちの中でも議論になっていた。 食事中、ネイマールの親友の妻ビアンカ・コインブラは、彼の言葉がなぜ女性蔑視になるかを説明した。「歴史的に、生理中の女性は軽視されてきた。『彼女が生理中だから』と彼の判断を批判するのは、生理中の女性の判断を否定するのと同じ」。
ネイマールは、リラックスした集まりになるはずだったものが、自身の振る舞いに関する深い議論へと変わったことを認めた。「静かな夕食になるはずだったのに、結局は物議を醸すものになってしまった（笑）」と彼は付け加えた。「メディアが私の名前を絡めて物議を醸すたびに、私と友人たちはそれについて話し合う。考え方はそれぞれ違うが、それは互いに心を少し開き、相手を理解する上で良いことだ。」
- Getty Images Sport
高まる圧力と規律の監視
この発言の余波で、ネイマールはSNSで激しい批判を受け、多くの人が追加の懲戒処分を求めている。発言による即時出場停止は免れたが、リーグの同種事案への姿勢は厳格化している。 ブラジル1部では以前、グスタボ・マルケスが性差別発言で12試合の出場停止を受けた。サントスは週末のアトレチコ・ミネイロ戦で降格圏から離れるため、ピッチに集中する。