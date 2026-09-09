バロンドール候補30人の中に、イタリア人選手は入らなかった。昨年はクリスティアーナ・ジレッリが16位、ソフィア・カントーレが24位で候補者リストに名を連ねていた。2年前には、同賞の候補に入った史上初のイタリア人選手であるマヌエラ・ジュリアーノが27位で終えていた。候補者の中でクラブとして唯一の「イタリア勢」は、コモでプレーするベルギー人FWテッサ・ウラールトだ。
翻訳者：
女子バロンドール2026候補者リスト：イタリア人選手はおらず、アイタナ・ボンマティも選外
アイタナ・ボンマティはいない
一方、女子バロンドール候補の中に、現女王であるバルセロナのアイタナ・ボンマティの名前はない。少なくとも3年連続でバロンドールを受賞した唯一の女子選手で、ミシェル・プラティニ（1982年から1984年）とメッシ本人（2009年から2012年）と並ぶ存在だ。11月に脚を骨折し、そのためシーズンの大半を欠場した。
候補一覧
セルマ・バシャ（フランス、OLリヨネス）
バーブラ・バンダ（ザンビア、オーランド・プライド）
エスメー・ブルフツ（オランダ、バルセロナ）
クララ・ビュール（ドイツ、バイエルン・ミュンヘン）
マリオナ・カルデンテイ（スペイン、アーセナル）
スカーレット・カンベロス（メキシコ、クラブ・アメリカ）
ケルスティン・カスパレイ（オランダ、マンチェスター・シティ）
テムワ・チャウィンガ（マラウイ、カンザスシティ・カレント）
カタ・コル（スペイン、バルセロナ）
メルシー・デュモルネイ（ハイチ、OLリヨネス）
キャロライン・グラハム・ハンセン（ノルウェー、バルセロナ）
アレックス・グリーンウッド（イングランド、マンチェスター・シティ）
パトリ・ギハーロ（スペイン、バルセロナ）
ペアニレ・ハーダー（デンマーク、バイエルン・ミュンヘン）
長谷川唯（日本、マンチェスター・シティ）
ローズ・ラベル（アメリカ合衆国、ゴッサムFC）
マピ・レオン（スペイン、バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネセス）
ロレーナ（ブラジル、カンザスシティ・カレント）
メルヴィーヌ・マラール（フランス、マンチェスター・ユナイテッド／チェルシー）
松窪真心（日本、ノースカロライナ・カレッジ／チェルシー）
フィフィアンネ・ミーデマ（オランダ、マンチェスター・シティ）
エバ・パホル（ポーランド、バルセロナ）
クラウディア・ピナ（スペイン、バルセロナ）
アレクシア・プテジャス（スペイン、バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネセス）
ウェンディ・ルナール（フランス、OLリヨネス）
アレッシア・ルッソ（イングランド、アーセナル）
カディジャ・ショー（ジャマイカ、マンチェスター・シティ）
谷川萌々子（日本、バイエルン・ミュンヘン）
キャロライン・ウィアー（スコットランド、レアル・マドリー／OLリヨネス）
テッサ・ウラールト（ベルギー、インテル／コモ）
ロンドンでの式典
バロンドールの授賞式は10月26日に行われ、今年は初めてパリではなくロンドンで開催される。この賞はフランスのスポーツ誌『フランス・フットボール』が主催しているが、賞の70周年にあたり、1956年の第1回受賞者であるイングランド人選手スタンリー・マシューズをたたえるため、授賞式をイングランドで開催することが決まった。
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