女子バロンドール2026候補者リスト：イタリア人選手はおらず、アイタナ・ボンマティも選外

バロンドール候補30人の中に、イタリア人選手は入らなかった。昨年はクリスティアーナ・ジレッリが16位、ソフィア・カントーレが24位で候補者リストに名を連ねていた。2年前には、同賞の候補に入った史上初のイタリア人選手であるマヌエラ・ジュリアーノが27位で終えていた。候補者の中でクラブとして唯一の「イタリア勢」は、コモでプレーするベルギー人FWテッサ・ウラールトだ。



