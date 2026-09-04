女子チャンピオンズリーグ組み合わせ抽選：アーセナルはバルセロナとの試練へ、チェルシーとマンチェスター・シティはリーグフェーズの行方が決定

マドリーは、既存の強豪勢の支配を打ち破る戦いを続けており、その組み合わせは多くの話題を提供している。マドリーはPSGとバイエルンを相手に力を試すことになり、さらにパリFC、ローマ、インテル、シティとも対戦する。スペイン勢はこのレベルで戦うために陣容へ多額の投資を行っており、ポット1のチーム相手に勝ち点を積み上げられるかが突破に向けて極めて重要となる。

ユヴェントスとローマは大会におけるイタリア勢として、ともに厳しい相手と対戦する。ユヴェントスはリヨン、PSG、ベンフィカ、ヘッケン、OHルーヴェン、アウストリア・ウィーンと対戦。一方、ローマの日程にはバルセロナ、チェルシー、マドリー、ベンフィカ、セルヴェット、OHルーヴェンとの試合が含まれている。

最終的なリーグ順位がノックアウトラウンドへの道筋を左右する中、これらのクラブは1点を争う戦いに臨むことになる。