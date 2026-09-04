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女子チャンピオンズリーグ組み合わせ抽選：アーセナルはバルセロナとの試練へ、チェルシーとマンチェスター・シティはリーグフェーズの行方が決定
強豪同士がリーグフェーズで激突へ
ニヨンで行われた抽選会により、2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグの構図が正式に決まった。アーセナルは、絶対王者のバルセロナとリヨンとの対戦が決まり、厳しい戦いを強いられる。ポット1に入ったアーセナルは、ベンフィカ、パリFC、HBコーエ、インテルとの試合も含む難しい日程を乗り越えなければならない。
欧州サッカーで最も倒すべきチームと広く見なされているバルセロナは、アーセナルにとって究極の試金石となる。そのバルセロナは、バイエルン・ミュンヘン、ローマ、パリFC、セルヴェット、HBコーエとの対戦も組まれている。
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チェルシーとマンチェスター・シティの運命が判明
もう一つのポット1の強豪であるチェルシーには、非常に興味深い対戦カードが続くことになった。チェルシーは覇権を懸けた戦術戦が期待される中、フランスの強豪リヨン、パリ・サンジェルマンと対戦する。さらに日程には、ローマ、ハッケン、アウストリア・ウィーン、OHルーヴェンとの試合も組み込まれている。
ポット3に入ったシティは、リーグフェーズで厳しい戦いに臨むことになった。マンチェスター・シティはシード最上位層からPSG、バイエルン・ミュンヘンとの対戦が決定。さらに、ポット2のレアル・マドリー、ハッケンに加え、アウストリア・ウィーン、インテルとも激突する。
欧州の強豪が激突へ
大会最多となる8度の優勝を誇るリヨンは、依然としてフランスサッカーの旗手であり続けている。リーグフェーズでは、チェルシー、アーセナルとの注目カードが組まれた。フランス勢はこのほか、ユヴェントス、ハッケン、インテル、セルヴェットとも対戦する。
バイエルンも6つの対戦相手が決まり、バルセロナ、PSGとのビッグマッチが実現する。さらにレアル・マドリー、ベンフィカ、マンチェスター・シティ、オーストリア・ウィーンと対戦予定だ。この顔ぶれは、スペイン、フランス、イングランドのトップリーグ勢がそろい、最もバランスが取れつつ競争の激しい組み合わせのひとつだと言えそうだ。
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新興勢力と決勝トーナメント進出への希望
マドリーは、既存の強豪勢の支配を打ち破る戦いを続けており、その組み合わせは多くの話題を提供している。マドリーはPSGとバイエルンを相手に力を試すことになり、さらにパリFC、ローマ、インテル、シティとも対戦する。スペイン勢はこのレベルで戦うために陣容へ多額の投資を行っており、ポット1のチーム相手に勝ち点を積み上げられるかが突破に向けて極めて重要となる。
ユヴェントスとローマは大会におけるイタリア勢として、ともに厳しい相手と対戦する。ユヴェントスはリヨン、PSG、ベンフィカ、ヘッケン、OHルーヴェン、アウストリア・ウィーンと対戦。一方、ローマの日程にはバルセロナ、チェルシー、マドリー、ベンフィカ、セルヴェット、OHルーヴェンとの試合が含まれている。
最終的なリーグ順位がノックアウトラウンドへの道筋を左右する中、これらのクラブは1点を争う戦いに臨むことになる。
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