火曜日に決まったその他の注目カードには、アイントラハト・フランクフルトとパリ・サンジェルマンの対戦がある。フランクフルトは昨季のブンデスリーガを3位で終え、UEFA女子ヨーロッパカップでは準決勝に進出したが、最終的な優勝チームであるハッケンに敗れて敗退した。一方のPSGは、特に欧州の舞台で2025-26シーズンに悲惨なシーズンを過ごし、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ順位表で下から2番目に終わった。6試合で勝ち点2しか取れず、2026-27シーズンにその舞台へ戻るには改善が必要となる。

チャンピオンズリーグで3度ベスト8入りしているレアル・マドリーは、2023-24シーズンにこの大会で準々決勝進出を果たしたアヤックスと、最終予選ラウンドのもう一つの好カードで対戦する。一方、2度の優勝を誇るヴォルフスブルクは、昨季セリエAを2位で終えたインテルと顔を合わせる。

これらの対戦はすべて予選ラウンドのリーグパスに属しており、参加クラブはタイトル獲得ではなく、それぞれの国内リーグでの最終順位によって出場権を得ている。これとは別にチャンピオンズパスがあり、そこにはPSVアイントホーフェン、直近の準々決勝進出クラブであるブラン、そして昨季チャンピオンズリーグでノックアウトステージに進んだベルギーのクラブ、OHルーヴェンといった国内王者が含まれている。