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Romee Leuchter Linda Caicedo Lauren James PSG Real Madrid Chelsea splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

女子チャンピオンズリーグ予選の組み合わせ抽選：チェルシー、レアル・マドリー、PSGの対戦相手が決定　勝者はUWCLリーグフェーズ進出へ

チャンピオンズ リーグ
チェルシーFCウィメン
レアル・マドリード・フェメニーノ
パリ・サンジェルマン
女子サッカー
Ajax
インター
Austria Wien W
ブラン
Czarni Sosnowiec
フランクフルト
HBキューゲ
ユベントス
Oud-Heverlee Leuven
PSV
セルヴェット
SKNザンクトペルテン
Sparta Prague
VfLヴォルフスブルク
レアルソシエダ

チェルシー、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマンは、いずれも女子チャンピオンズリーグ予選3回戦の対戦相手が決定した。予備予選の最終ラウンドを勝ち抜けば、UWCLの2026-27シーズンのリーグフェーズ進出が決まる。アヤックスやインテルといったチームが対戦相手候補として控える中、火曜日の抽選では興味深いカードがいくつも生まれた。

  • チェルシー、女子チャンピオンズリーグ予選でレアル・ソシエダと対戦へ

    チェルシーはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出を決めるため、レアル・ソシエダを破る必要がある。スペインの同クラブは、今月後半に行われるこのホーム＆アウェー形式の第1戦でロンドンに乗り込む。ソシエダがUWCLに関わったのは過去1度だけで、2022-23シーズンに予選2回戦で敗退した。昨季のリーガFで3位に入ったことで、初の本大会出場へ再挑戦する機会を得たが、2021年のファイナリストであり、直近4シーズンのうち3度ベスト4入りしているチェルシーとの対戦が決まり、予選では厳しい試練に直面する。

    チェルシーは昨季、女子スーパーリーグでは7年ぶりとなる不本意なシーズンを送った。ただし、その大きな要因となったのは負傷者の多さであり、その失望に力強く応えるべく、クラブは今夏の移籍市場で積極的に動き、ケイティ・マッケイブ、メルヴィーヌ・マラール、ジュリア・ドラゴーニ、松窪真心らを獲得した。チェルシーがUWCLリーグフェーズ進出を逃すようなら、大きな衝撃と言えるだろう。

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  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    レアル・マドリー、PSGなどが女子チャンピオンズリーグ予選の対戦相手を知る

    火曜日に決まったその他の注目カードには、アイントラハト・フランクフルトとパリ・サンジェルマンの対戦がある。フランクフルトは昨季のブンデスリーガを3位で終え、UEFA女子ヨーロッパカップでは準決勝に進出したが、最終的な優勝チームであるハッケンに敗れて敗退した。一方のPSGは、特に欧州の舞台で2025-26シーズンに悲惨なシーズンを過ごし、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ順位表で下から2番目に終わった。6試合で勝ち点2しか取れず、2026-27シーズンにその舞台へ戻るには改善が必要となる。

    チャンピオンズリーグで3度ベスト8入りしているレアル・マドリーは、2023-24シーズンにこの大会で準々決勝進出を果たしたアヤックスと、最終予選ラウンドのもう一つの好カードで対戦する。一方、2度の優勝を誇るヴォルフスブルクは、昨季セリエAを2位で終えたインテルと顔を合わせる。

    これらの対戦はすべて予選ラウンドのリーグパスに属しており、参加クラブはタイトル獲得ではなく、それぞれの国内リーグでの最終順位によって出場権を得ている。これとは別にチャンピオンズパスがあり、そこにはPSVアイントホーフェン、直近の準々決勝進出クラブであるブラン、そして昨季チャンピオンズリーグでノックアウトステージに進んだベルギーのクラブ、OHルーヴェンといった国内王者が含まれている。

  • 女子チャンピオンズリーグ予選3回戦の組み合わせ一覧

    リーグパス:

    フランクフルト vs パリ・サンジェルマン

    ザンクト・ペルテン vs ユヴェントス

    ヴォルフスブルク vs インテル

    チェルシー vs レアル・ソシエダ

    アヤックス vs レアル・マドリー


    チャンピオンズパス:

    スパルタ・プラハ vs セルヴェット

    PSVアイントホーフェン vs HBキョーゲ

    ブラン vs オーストリア・ウィーン

    OHルーヴェン vs チャルニ・ソスノヴィエツ

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  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    次に何が来る？

    女子チャンピオンズリーグの予選3回戦はホーム＆アウェーの2試合制で行われ、第1戦は8月26日、第2戦は1週間後の9月2日に実施される。勝ち上がった9チームはチャンピオンズリーグのリーグフェーズに進出する。そこにはすでにバルセロナ、リヨン、バイエルン・ミュンヘン、アーセナル、ハッケン、ローマ、ベンフィカ、パリFC、マンチェスター・シティが出場を決めている。リーグフェーズの対戦カードを決める抽選会は9月4日に行われる。

    一方、UWCL予選3回戦で敗れた9チームは、前季に初めて創設されたUEFA女子ヨーロッパカップの予選2回戦に回る。記念すべき第1回大会はハッケンが制し、ホーム＆アウェーの決勝で同じスウェーデンのハンマルビーを下した。UWEC予選2回戦は9月下旬に行われ、レンジャーズ、ハーツ、フェネルバフチェ、スポルティングなどが参加する。これにより16チームまで絞り込まれ、その後はストレートノックアウト方式の大会に入る。ラウンド16は10月下旬に始まる。