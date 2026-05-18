注目はすでに夏へ移っている。移籍の噂が絶えないからだ。サム・カーやベス・ミードは今オフの移籍を表明し、ゴールデンブーツ賞のカディジャ・ショーの去就にも注目が集まる。
その前に、今シーズンのWSLを振り返る時間はまだある。特に印象的だった選手は誰だろうか。では、GOALが選ぶ2025-26シーズンWSLトップ20選手を紹介する。
注目はすでに夏へ移っている。移籍の噂が絶えないからだ。サム・カーやベス・ミードは今オフの移籍を表明し、ゴールデンブーツ賞のカディジャ・ショーの去就にも注目が集まる。
その前に、今シーズンのWSLを振り返る時間はまだある。特に印象的だった選手は誰だろうか。では、GOALが選ぶ2025-26シーズンWSLトップ20選手を紹介する。
チェルシーにとって今年は奇妙な年だった。怪我人が相次ぎ、WSLのタイトル防衛を含む4つの大会で苦戦した。その欠場した選手たちの重要性を示すように、2人は今シーズンの「ブルーズ」でベスト3に入る活躍を見せた。
1人はこのリストから漏れたヴィール・ブールマン。20歳のDFは前半戦ベンチが定位置だったが、センターバックの負傷が相次いだ年明けにチャンスをつかみ、リーグ11試合（うち9試合は2026年）に先発して存在感を示した。
もう一人はローレン・ジェームズだ。彼女は出場した試合では、どちらのサイドでもしばしばピッチ上で最高の選手だった。このフォワードはシーズン前半の大部分を欠場し、11月中旬に復帰したものの、1月までは1試合60分以上プレーすることはなかった。しかし、ソニア・ボンパストール監督がジェームズの出場時間を徐々に増やしていくという忍耐強い采配は見事に実を結び、シーズン終盤にはこのイングランド代表スターが、その魅惑的なベストパフォーマンスに近い姿を見せることができた。
リーグ戦14試合で5得点4アシストを記録し、チーム内2位、リーグ13位の数字を残した。長期離脱にもかかわらず、キーパス数でも14位にランクインしている。
9年間チェルシーでプレーし、イングランド女子サッカー界をリードしたフラン・カービー。その才能と経験をブライトンに持ち込み、彼女は新たな足跡を残している。 今季はFAカップ決勝進出に貢献し、今月下旬にウェンブリーでマンチェスター・シティと対戦する。WSLでも存在感を示している。
17試合（先発14試合）で2ゴール3アシストと数字は控えめでも、その影響力は計り知れない。 最終ライン付近からの正確なパス数はイェレナ・カンコビッチに次ぎ2位、キーパス数は2位、枠内シュート数は3位。彼女の流れるような動きとチームメイトとの連携がブライトンの好シーズンを支えており、リーダーシップも欠かせない。
今シーズン、ジェス・パークは一時期、欧州で最も好調なフォワードの一人だった。夏の移籍市場でマンチェスター・シティから加入したイングランド代表の彼女は、マンチェスター・ユナイテッドで右サイドを自由に動き回る役割を与えられ、才能が開花。WSLで自身最多得点をマークした。 今季、パークより多くのゴールに直接関与したのはわずか6人。彼女の6ゴール5アシストはチーム総得点の29％を占めた。
終盤5試合は得点もアシストもなかったが、 この不振が響き、彼女はランキング上位に入らなかった。終盤はチーム全体が低迷したことも事実だ。それでも、新天地で新役割を任された初年度にこれだけの数字を残したことは、来季への期待を高める。
2025年のバロンドール投票で2位に入ったマリオナ・カルデンテイ。アーセナル2年目はその高みには届かなかったが、チーム2位に貢献した彼女の重要性は見過ごせない。今月初めのブライトン戦の引き分けのように、彼女がいないときの影響は顕著だった。 北ロンドンのチームは精彩を欠き、攻撃も機能せず、ハーフタイムにカルデンテイが投入されるまで0-1とリードを許していた。彼女がピッチに立つやいなや、状況は一変し、好転した。
彼女が前線ではなく中盤で起用されたことで、ゴールやアシストは減った。
それでも最終ライン付近でのパス成功率はリーグトップで、2位を200本以上上回った。キーパス数ではマンチェスター・シティのローレン・ヘンプに次ぐ2位。数字は、彼女が依然として不可欠な存在であることを示している。
ブライトンが好シーズンを送れている要因の一つは、重要な場面で結果を出す多彩な選手だ。WSLでブライトンより多くの得点者を輩出したのはチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドだけ。キコ・セイケは8得点を挙げ、WSL得点ランキング7位タイ。
さらに2アシストを記録し、彼女の関与率はチームのリーグ戦ゴールの37％に達する。動き、プレス、複数のポジションで機能する適応力がチームに幅をもたらし、ヴィドシッチ監督が求める流動的な攻撃を支えている。
先月、セイケの活躍について問われたヴィドシッチ監督は「単に自信の問題だ。彼女は成長し、昨年を学び、チームにもリーグにも慣れた」と語った。来季3年目を迎える29歳が、どのように飛躍するのか注目だ。
アーセナルは今シーズン、センターバックの相次ぐ負傷に悩まされた。ユーロ2025制覇で負った膝の怪我で12月まで欠場のリー・ウィリアムソンに代わり、10代のケイティ・リードが好パフォーマンスで代表初招集されたが、前十字靭帯（ACL）を損傷した。
そこでチャンスを掴んだのがロッテ・ウッベン＝モイだった。 11月初めからシーズン終了まで、WSL全試合のうち2試合を除くすべてに先発した27歳は、安定したパフォーマンスで守備陣を統率。アーセナルがリーグ最高守備率でシーズンを終える原動力となった。
昨年1月にトッテナムに加入したオリビア・ホルトは、北ロンドンでの初フルシーズンで21試合8ゴール3アシストを記録した。
24歳の彼女は華麗なプレーで知られ、2得点が「今月のベストゴール」にノミネート。決定力もあり、4得点が2-1の勝利を決める決勝点となり、クラブのWSL史上最高シーズンを支えた。
3月にはクラブがホルトと長期契約を締結。マーティン・ホー監督も「彼女はさらに成長できる」と期待を寄せる。
2月初め、アーセナルが今夏、ケイティ・マッケイブをフリー移籍で放出すると報じられ、驚きの声が上がった。11年間チームを支えたアイルランド代表主将は、今シーズンも主力として活躍。さらに数か月間は、負傷者続出でセンターバックや中盤の穴を埋めるなど、存在感を高めた。
「ハーフタイムに彼女にセンターバックをやるよう頼んだ」とレネ・スレガース監督は3月下旬、マッケイブが初めてそのポジションに入った時に説明した。アーロン・D'Antinoアシスタントコーチと私は彼女に役割と戦術を説明し、質問がないか尋ねた。 彼女は「大丈夫です」と即答し、そのままピッチに立って役割を全うした。彼女は素晴らしい。非常に知性のある選手だ」
シーズン終了までに彼女は同じ役割を何度もこなし、負傷離脱したステフ・キャトリーの穴を埋めた。キャトリーは怪我とアジアカップ出場がなければ代表候補だった。マッケイブの活躍はリーグ最高守備記録維持に欠かせなかった。
WSLの正確なクロス数でトップ5、アーセナル内ではインターセプト、クリア、最終ラインでの正確なパス数でトップ3に入った。最終のリヴァプール戦前にクラブが方針を変え、退団が確定したと報じられたのも当然だ。
女子サッカー史上最高額に近い移籍金でチェルシーに加入したアリッサ・トンプソンは、大きな期待とプレッシャーを背負った。さらに、ボンパストール監督の下で負傷者が続出し、その重圧は増した。20歳にして初めて故郷を離れ、時には非本業のポジションで起用される中でも即戦力が求められた。
そんな状況で20試合（16先発）で7ゴール3アシストをマーク。国内リーグに限れば、エンジェル・シティ時代の2年目に並ぶ好成績だ。
課題は残るものの、キーパス数リーグ5位タイでシーズンを終え、WSL初年度は十分に期待に応えた。
ケロリンはWSLで9試合のみ先発ながら、このランキングで上位に入った。出場895分で9ゴール5アシストを記録し、64分ごとに得点に関与した。これはリーグ3人だけの数字だ。
パフォーマンスに波はあったが、アンドレ・イェグルツ監督の下で常に先発ではなかったことを考えれば当然だ。それでも最高レベルのプレーは圧巻で、エティハド・スタジアムでのチェルシー戦ハットトリックがその象徴だ。この活躍でシティは首位を11ポイント差に広げた。
終盤はヴィヴィアン・ミエデマの不在で中央起用が増えた。来季は試合数が増え、今季は少なかったローテーションが不可欠。ケロリンの役割に注目だ。
ゴールとアシストだけを見ると、ローレン・ヘンプにとってマンチェスター・シティ加入1年目の約8年前以来、最も不振なWSLシーズンだ。だが過去6シーズン連続で2桁を達成した彼女にとって、今シーズンは初のWSL優勝につながった点が異なる。
左サイドでの存在感を示すデータは他にもある。WSLで最もキーパスを供給し、決定機を創出したのは彼女だ。6アシストは依然としてリーグ2位である。
シーズン通じて効果を発揮した古典的なウイングプレーと献身的な守備も高く評価されるべきだ。シティが10年ぶりにWSLタイトルを獲得した最大の要因は、彼女にある。
シーズン開幕前、2025-26年WSLゴールデンブーツをカディジャ・ショーと争う最大のライバルがキルスティ・ハンソンになると予想した人は少なかった。 しかしヴィラのフォワードは22試合で12得点をマークし、アレッシア・ルッソと世界屈指のストライカーであるショーに次ぐ3位につけた。
期待得点（xG）はわずか6.7だったことから、この数字の価値は高い。xGをこれほど上回った選手は他にはいない。今シーズン10本以上シュートを放った選手の中で、ハンソンのシュート成功率はWSL6位だ。
これはポジション変更が奏功した結果だ。本来ウイングのスコットランド代表は、今シーズン、ナタリア・アロヨ監督の下でセンターフォワードに転向し、成功を収めている。
「ナタリア監督は当初ウイングバックを重視していましたが、今もそれは変わりません」とハンソンはスカイ・スポーツに語った。「私は『中央でもプレーできる』『ストライカーも務まる』と提案しました。監督は当初知らなかったかもしれませんが、加入後に結果で示してきました」 今季ヴィラのWSL得点43％をこの28歳が記録しており、この起用は当分続くはずだ。
今シーズンのWSLで、トッテナムが古賀拓子を獲得したことは最高の補強の一つだ。無名の19歳でイングランドにやってきたが、日本代表の彼女は過去9か月で世界屈指の若手であることを示した。
古賀はスパーズの守備陣にスムーズにフィットし、オーストラリア代表クレア・ハントとセンターバックで強力なコンビを形成。昨季WSLで無失点試合が2に留まったチームは、今季最初の12試合で5度も完封を達成した。
安定感があり、年齢を考えるとさらに成長が期待できる。クラブは2029年までの契約延長を喜び、今後の飛躍に期待している。
今シーズン、補強選手の一人であるジェイド・ローズは、マンチェスター・シティが10年ぶりにWSL制覇を達成するうえで欠かせない存在だった。ハーバード大学で4年間過ごした後、初めてトップレベルのクラブサッカーを経験したこのカナダ代表は、すぐにチームに溶け込んだ。前シーズン、リーグ上位4チーム中最悪の守備だったシティを、今シーズンはリーグ2番目の少失点チームへと導いた。
ローズがクラブデビューした試合後、イェグルツ監督は「彼女はリーグもプロも初めてで時間がかかるだろうが、ここ数週間で将来性が示せた。今後数年間、シティにとって重要な選手になる」と語った。 しかし23歳のローズは、時間をかけて結果を出すつもりはなかった。彼女は最初から存在感を示す準備ができていた。
シーズン序盤の4試合で先発は1度だけだったが、10月初めのアーセナル戦（3-2勝利）で復帰して以降、リーグ戦全試合にフル出場。その間、チームは8試合連続無失点を達成し、これは偶然ではない。将来を見据えた補強であると同時に、すでに今シーズンも大きな戦力となっている。
昨季のWSLでチアマカ・ナドジーより優れたGKはおり、全体でもほぼ無敵だった。パリFCで5年間プレーし、オリンピック1回、ワールドカップ2回、アフリカネイションズカップ3回にナイジェリア代表として出場した25歳は、年齢以上に経験が豊富だ。 加入1年目の今シーズン、彼女はすべてをチームに捧げ、守備の大幅な向上に貢献した。
昨季5位のブライトンだが、22試合で41失点と守備に課題があった。しかし今季は28失点に減らし、リーグ5位の堅守に改善した。
この成果はDF陣とコーチングスタッフにもよるが、ナドジーの存在が改善の大きな要因だ。xG統計では、彼女より多くの失点を防いだGKはおらず（5.7）、8セーブ以上したGKの中でセーブ率74.7％はリーグトップだった。
昨年のバロンドール3位のアレッシア・ルッソは、今季もアーセナルでWSL最多の19得点を直接関与した。
90分あたりのキーパス成功率は0.8から1.5にほぼ倍増。xG（期待得点）も上回り、安定したパフォーマンスを続けた。
得点王ショーを除けば、ルッソより多く得点を重ねた選手はリーグにいなかった。アシストも6で、7を記録した2選手に次ぐ数字だ。このイングランド代表は1年間安定して高パフォーマンスを維持し、ビルドアップやオフザボールの動きでもアーセナルに不可欠な存在だった。
3シーズンにわたって怪我に悩まされてきたヴィヴィアン・ミエデマが、再びレギュラーとしてプレーする姿を見られるのは本当に嬉しい。29歳の彼女は2021-22シーズン以来、WSLで10試合以上先発し、19試合で10得点5アシストを記録。マンチェスター・シティの優勝に貢献した。
個人的な事情で直近数試合を欠場したが、それは母親の看病のためオランダに帰国していたため。彼女の不在は、チームがどれほど彼女を必要としているかを示した。リーグで彼女より多く得点を挙げた選手は3人、決定機を創出した選手も3人、アシストを上回った選手は5人だけ。ショーとの連携はマンチェスター・シティ優勝の要だった。
ケルスティン・カスパリはWSLで最も安定したサイドバックの1人だったが、昨季はさらに飛躍した。 過去3シーズンの経験を活かし、チーム内でリーダーシップを発揮する25歳は、右SBとして3ゴール7アシストを記録。ディフェンダーで2桁の直接関与を達成したのは彼女だけだった。
高いエネルギーで相手の注意をそらし、最終ラインから攻撃を後押しする姿勢は、シティをリーグ最多得点チームに導いた。
守備でも優勝に貢献し、タックル数はリーグ5指に数えられ、地上1対1で上回ったのは長谷川唯だけだった。攻守のバランスが取れ、チームはリーグ2位の堅守を誇った。
長谷川結にとって、今年は特別な一年だった。3月には日本代表としてアジアカップ優勝に貢献し、マンチェスター・シティでは2016年以来となるWSL制覇の立役者となった。
長年世界最高水準のプレーを見せるも、チームとしての成果に恵まれなかった彼女にとって、このタイトルは誰よりもふさわしい。昨夏、新監督イェグルツは中盤のシステムを各選手に合う形に修正した。 長谷川はローラ・ブリンクイルデ・ブラウンやサム・コフィーと組むダブルピボットで、試合を支配しつつ攻撃でも表現力を発揮。
29歳の彼女は再びWSL屈指の選手に返り咲き、インターセプト数2位、最終ラインへのパス数2位、決定機創出数4位タイを記録。待望のトロフィーを手にした。
カディジャ・ショーについて、もはや語る必要はあるだろうか？ ジャマイカ代表の彼女は今シーズン、世界最高のストライカーであることを証明した。WSLで4シーズン連続2桁得点、3年連続ゴールデンブーツを獲得し、驚異的な得点を量産した。長谷川選手と同様、個人の活躍がチームの成功につながるまで辛抱強く待つ必要があったが、今年ついにその瞬間を迎え、ショーとミエデマの強力なコンビがシティを念願のWSL優勝へ導いた。
29歳の彼女はリーグで圧倒的な存在だ。数字が証明している。ゴールデンブーツ争いで2位を8ゴール上回り、xG（期待得点）は他を10以上、シュート数は23本以上上回った。WSLでも世界でも最も危険なストライカーである。
そんな中、マンチェスター・シティがショーをフリー移籍で放出したのは不可解だ。今年こそすべてが噛み合ったはずなのに、スター選手はタイトル争いのライバルであるチェルシーへ移ろうとしている。
新たな舞台でも彼女の得点は止まらないはずだ。ショーは今シーズン、世界最高峰の力を示したのだから。