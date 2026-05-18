チェルシーにとって今年は奇妙な年だった。怪我人が相次ぎ、WSLのタイトル防衛を含む4つの大会で苦戦した。その欠場した選手たちの重要性を示すように、2人は今シーズンの「ブルーズ」でベスト3に入る活躍を見せた。

1人はこのリストから漏れたヴィール・ブールマン。20歳のDFは前半戦ベンチが定位置だったが、センターバックの負傷が相次いだ年明けにチャンスをつかみ、リーグ11試合（うち9試合は2026年）に先発して存在感を示した。

もう一人はローレン・ジェームズだ。彼女は出場した試合では、どちらのサイドでもしばしばピッチ上で最高の選手だった。このフォワードはシーズン前半の大部分を欠場し、11月中旬に復帰したものの、1月までは1試合60分以上プレーすることはなかった。しかし、ソニア・ボンパストール監督がジェームズの出場時間を徐々に増やしていくという忍耐強い采配は見事に実を結び、シーズン終盤にはこのイングランド代表スターが、その魅惑的なベストパフォーマンスに近い姿を見せることができた。

リーグ戦14試合で5得点4アシストを記録し、チーム内2位、リーグ13位の数字を残した。長期離脱にもかかわらず、キーパス数でも14位にランクインしている。