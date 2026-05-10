契約解除：リヴァプールFCの8500万ユーロのストライカーが、今夏移籍金なしで獲得可能か。

カリム・ベンゼマのアル・ヒラル加入後、冬の移籍市場でヌニェスはサウジ・プロリーグの出場資格を失った。同リーグは1クラブにつき外国人選手10人まで登録可能だが、うち2人はU-20選手でなければならない。

ヌネスは22試合で9ゴール5アシストだったが、ベンゼマは加入から10試合少ないだけで同数のゴールと5アシストを記録している。

来年のW杯を控えるヌネスにとって、この状況は深刻だ。2月16日以降、公式戦出場はない。ACL最終節では2得点を挙げたものの、クラブは8強で敗退した。 4月のラウンド16敗退時にはメンバー外となり、代表での定位置も危うい。それでも3月末のイングランド、アルジェリア戦では終盤に出場し、代表招集の可能性は残している。