英紙『ミラー』によると、26歳の選手はサウジアラビアのアル・ヒラルとの契約を合意解除した。
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契約解除：リヴァプールFCの8500万ユーロのストライカーが、今夏移籍金なしで獲得可能か。
ヌニェスは昨年夏、リヴァプールから5300万ユーロでアル・ヒラルへ移籍したばかり。リヴァプールは4年前に8500万ユーロを支払ったが、来季は移籍金なしで獲得できる。
プレミアリーグ復帰の可能性もあり、ニューカッスルとチェルシーが関心を示している。では、アル・ヒラルはこの大胆な決断をどう下したのか。
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ヌニェスの出場資格が剥奪された
カリム・ベンゼマのアル・ヒラル加入後、冬の移籍市場でヌニェスはサウジ・プロリーグの出場資格を失った。同リーグは1クラブにつき外国人選手10人まで登録可能だが、うち2人はU-20選手でなければならない。
ヌネスは22試合で9ゴール5アシストだったが、ベンゼマは加入から10試合少ないだけで同数のゴールと5アシストを記録している。
来年のW杯を控えるヌネスにとって、この状況は深刻だ。2月16日以降、公式戦出場はない。ACL最終節では2得点を挙げたものの、クラブは8強で敗退した。 4月のラウンド16敗退時にはメンバー外となり、代表での定位置も危うい。それでも3月末のイングランド、アルジェリア戦では終盤に出場し、代表招集の可能性は残している。