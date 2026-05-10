Getty Images Sport
翻訳者：
契約解除！リヴァプールの8500万ポンドのストライカー、今夏にフリー移籍へ
プレミアリーグに復帰する可能性は？
ヌニェスは今夏、5300万ユーロでリヴァプールからサウジ・プロリーグに移籍したばかりだ。 しかしリヴァプールは4年前にベンフィカから獲得した際、最大8500万ポンドに達する可能性のある移籍金を承認していた。彼は今、フリー移籍での退団が確実視されており、プレミアリーグ復帰の噂も。報道によると、ニューカッスルとチェルシーが状況を注視しているという。では、なぜアル・ヒラルは突然、損失最小限の決断をしたのか？
- Getty
ヌニェス、サウジ・プロリーグの登録メンバーから外れる
カリム・ベンゼマのアル・ヒラル加入に伴い、ヌニェスは冬の移籍市場でサウジ・プロリーグの出場資格を剥奪された。外国人枠（20歳以上8人、20歳未満2人の計10人）の規定による措置だ。
登録抹消前、ヌニェスは22試合で9ゴール5アシストと期待に応えきれなかった。一方、2月初旬に加入したベンゼマは出場10試合で同数のゴールとアシストを記録している。
ワールドカップ直前に最悪のタイミングだ
今夏に迫るワールドカップを控え、ヌニェスにとってこれほど悪いタイミングはない。26歳の彼は2月16日以来、クラブの公式戦に出ていない。AFCチャンピオンズリーグのグループステージ最終戦では2得点を挙げたが、4月のラウンド16では代表から外れ、代表入りの目はさらに不透明になった。 3月末のイングランド、アルジェリアとの親善試合では終盤に途中出場し、代表入りは確実視されていた。