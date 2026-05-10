契約解除！リヴァプールの8500万ポンドのストライカー、今夏にフリー移籍へ

カリム・ベンゼマのアル・ヒラル加入に伴い、ヌニェスは冬の移籍市場でサウジ・プロリーグの出場資格を剥奪された。外国人枠（20歳以上8人、20歳未満2人の計10人）の規定による措置だ。

登録抹消前、ヌニェスは22試合で9ゴール5アシストと期待に応えきれなかった。一方、2月初旬に加入したベンゼマは出場10試合で同数のゴールとアシストを記録している。