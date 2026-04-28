『The Athletic』によると、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、来夏13年ぶりにジョゼ・モウリーニョを監督に復帰させることを検討している。
翻訳者：
契約解除条項は問題ではない。フロレンティーノ・ペレスはレアル・マドリードの監督候補をすでに絞り込んでいる。
ペレスの意向はクラブ内で全員が支持しているわけではないが、63歳のポルトガル人監督は退任が濃厚なアルバロ・アルベロアの後任候補として最有力だ。数日前、ポルトガルの『レコード』紙はペレスがモウリーニョとの会談を計画していると報じた。
モウリーニョは2025年までベンフィカと契約しているが、来季以降の去就は明言を避けている。2026/27シーズンも指揮するか問われると、「分からない。なぜ断言できる？自分だけでは決められない」と語った。
続けて「監督はクラブの組織の一員だ。他のスタッフや記者と同じだ。君は『ア・ボラ』の記者だろう。10年後もそこにいると保証できるか？ そうしたいと思っても、保証はできない」と語り、最後に「もちろん、私は何も保証できない」と結んだ。
『The Athletic』によると、2027年まで続くモウリーニョの契約には300万ユーロの違約金条項があり、レアルはこの金額なら容易に発動できるという。
- Getty Images
レアル・マドリード：クロップとデシャンが辞退
2010～2013年にレアルを率い、2012年には史上最多勝ち点でリーグ優勝したモウリーニョ。アルベロアの退任がまだ公式発表されていないものの、候補は彼だけではない。
レアルはすでにユルゲン・クロップやフランス代表を退任するディディエ・デシャンに断られている。さらに、W杯制覇のアルゼンチン代表監督リオネル・スカローニやVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも候補に挙げられている。
今季はタイトル獲得の望みが薄く、シャビ・アロンソがヴィニシウス、ベリンガム、エムバペらを率いる難しさが表れたシーズンだ。 その後、レバークーゼンでクラブ記録を樹立した同監督と合意で契約を解除し、カスティージャ監督アルベロアが暫定指揮を執っている。
- Getty Images Sport
アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードで惨敗
デビュー戦でレアルは2部のアルバセテに完敗し、カップ戦ベスト16で敗退。ラ・リーガでも不安定なままバルセロナとの優勝争いから脱落し、残り5節で勝ち点差は11に広がった。 チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗れた。
一方、モウリーニョ率いるベンフィカもリーグ無敗ながらタイトル獲得は絶望的。ポルトとの勝ち点差は6に開いた。カップ戦準々決勝でもポルトに敗れ、CLプレーオフではレアルに屈した。