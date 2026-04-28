契約解除条項は問題ではない。フロレンティーノ・ペレスはレアル・マドリードの監督候補をすでに絞り込んでいる。

ペレスの意向はクラブ内で全員が支持しているわけではないが、63歳のポルトガル人監督は退任が濃厚なアルバロ・アルベロアの後任候補として最有力だ。数日前、ポルトガルの『レコード』紙はペレスがモウリーニョとの会談を計画していると報じた。

モウリーニョは2025年までベンフィカと契約しているが、来季以降の去就は明言を避けている。2026/27シーズンも指揮するか問われると、「分からない。なぜ断言できる？自分だけでは決められない」と語った。

続けて「監督はクラブの組織の一員だ。他のスタッフや記者と同じだ。君は『ア・ボラ』の記者だろう。10年後もそこにいると保証できるか？ そうしたいと思っても、保証はできない」と語り、最後に「もちろん、私は何も保証できない」と結んだ。

『The Athletic』によると、2027年まで続くモウリーニョの契約には300万ユーロの違約金条項があり、レアルはこの金額なら容易に発動できるという。