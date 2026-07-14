同クラブはすでに32歳選手のアドバイザーチームと接触し、今夏の移籍への意向を探っている。

注目されるのは、ケインの契約に退団条項があるという話が再浮上している点だ。タヴォリエリ氏によると、今夏は6500万ユーロで移籍可能という。

しかしFCB会長のウリ・ヘーネスは今年初めの『Bild』紙インタビューで、その条項はすでに失効したと明言。2026年夏にケインが条項を使って移籍することはできないとした。

その一方で、ホーネス氏はサウジアラビアからのオファー可能性にも言及。「私が耳にしたところでは、彼と家族はここで快適に過ごしているようだ」と述べつつ、「とはいえ、サウジアラビアの誰かが巨額を提示すればどうなるか分からない」と警鐘を鳴らした。



