Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

契約解除条項はあるのか？ ハリー・ケインのバイエルン移籍を巡るサウジ発の奇妙な噂

ブンデスリーガ
ハリー・ケイン
移籍情報
プレミアリーグ
バイエルン
アル・ヒラル

ハリー・ケインのバイエルンとの契約延長は形式的な手続きのはずだった。しかし新たな噂が疑問を呼んでいる。

移籍情報に詳しいサシャ・タヴォリエリ氏がSkyスイス版で伝えた。サウジアラビアの名門アル・ヒラルはイングランド代表FWの獲得を「夢見ている」。

  • 同クラブはすでに32歳選手のアドバイザーチームと接触し、今夏の移籍への意向を探っている。

    注目されるのは、ケインの契約に退団条項があるという話が再浮上している点だ。タヴォリエリ氏によると、今夏は6500万ユーロで移籍可能という。

    しかしFCB会長のウリ・ヘーネスは今年初めの『Bild』紙インタビューで、その条項はすでに失効したと明言。2026年夏にケインが条項を使って移籍することはできないとした。

    その一方で、ホーネス氏はサウジアラビアからのオファー可能性にも言及。「私が耳にしたところでは、彼と家族はここで快適に過ごしているようだ」と述べつつ、「とはいえ、サウジアラビアの誰かが巨額を提示すればどうなるか分からない」と警鐘を鳴らした。


    • 広告
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ハリー・ケインはバイエルンとの契約を延長するのか？

    2027年まで契約が残るケインは、去就をまだ決めていない。それでもここ数か月、本人とバイエルンは条件は異なるものの、共にプレーを続けたいと繰り返し示してきた。

    報道によると、ケインはさらに3年間の延長を希望しているが、バイエルンは2029年までの契約で留めたいようだ。ケインは最近、「次の契約がキャリア最後の大型契約になる」と述べ、最大限の成果を挙げたいと語った。

    「今は話し合う時期ではない。双方とも冷静だ。今シーズンを戦い、できればW杯にも出場したいと伝えた。互いに満足している」と、彼はシーズン後に強調した。

  • Harry KaneGetty Images

    FCバイエルンはハリー・ケインに歩み寄ろうとしているようだ

    それでも契約延長はほぼ確実だ。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルンは32歳のハリー・ケインに歩み寄り、「彼が望むものを与える」という。バルセロナ移籍の噂はすでに消えた。

    ケインは2023年、移籍金約1億ユーロでトッテナムから加入。年俸2500万ユーロのクラブ最高給で、昨季は公式戦51試合で61ゴール7アシストを記録した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
ヴェーエンヴィースバーデン crest
ヴェーエンヴィースバーデン
SVW
バイエルン crest
バイエルン
FCB