移籍情報に詳しいサシャ・タヴォリエリ氏がSkyスイス版で伝えた。サウジアラビアの名門アル・ヒラルはイングランド代表FWの獲得を「夢見ている」。
翻訳者：
契約解除条項はあるのか？ ハリー・ケインのバイエルン移籍を巡るサウジ発の奇妙な噂
同クラブはすでに32歳選手のアドバイザーチームと接触し、今夏の移籍への意向を探っている。
注目されるのは、ケインの契約に退団条項があるという話が再浮上している点だ。タヴォリエリ氏によると、今夏は6500万ユーロで移籍可能という。
しかしFCB会長のウリ・ヘーネスは今年初めの『Bild』紙インタビューで、その条項はすでに失効したと明言。2026年夏にケインが条項を使って移籍することはできないとした。
その一方で、ホーネス氏はサウジアラビアからのオファー可能性にも言及。「私が耳にしたところでは、彼と家族はここで快適に過ごしているようだ」と述べつつ、「とはいえ、サウジアラビアの誰かが巨額を提示すればどうなるか分からない」と警鐘を鳴らした。
- Getty Images Sport
ハリー・ケインはバイエルンとの契約を延長するのか？
2027年まで契約が残るケインは、去就をまだ決めていない。それでもここ数か月、本人とバイエルンは条件は異なるものの、共にプレーを続けたいと繰り返し示してきた。
報道によると、ケインはさらに3年間の延長を希望しているが、バイエルンは2029年までの契約で留めたいようだ。ケインは最近、「次の契約がキャリア最後の大型契約になる」と述べ、最大限の成果を挙げたいと語った。
「今は話し合う時期ではない。双方とも冷静だ。今シーズンを戦い、できればW杯にも出場したいと伝えた。互いに満足している」と、彼はシーズン後に強調した。
- Getty Images
FCバイエルンはハリー・ケインに歩み寄ろうとしているようだ
それでも契約延長はほぼ確実だ。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルンは32歳のハリー・ケインに歩み寄り、「彼が望むものを与える」という。バルセロナ移籍の噂はすでに消えた。
ケインは2023年、移籍金約1億ユーロでトッテナムから加入。年俸2500万ユーロのクラブ最高給で、昨季は公式戦51試合で61ゴール7アシストを記録した。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。