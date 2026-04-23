契約締結が目前に迫っている！元BVB監督のエディン・テルジッチ氏が、名門クラブの指揮を執ることになりそうだ

ビルバオはボルシア・ドルトムント元監督を、今シーズン限りで退任するエルネスト・バルベルデの後任に指名した。62歳の彼はクラブの象徴で、選手時代はアスレティックでプレーし、ユースコーチを経て3期計10年近くトップチームを率いた。

3月末にはビルバオとテルジッチ氏の交渉が最終段階と報じられた。また、クラブはアンドニ・イラオラ氏も候補に挙げた。イラオラ氏はプレミアリーグAFCボーンマスで3年間成功を収めた後、今夏退任し、後任にはマルコ・ローズ氏が就く予定だ。 イラオラは2003～2015年にビルバオで500試合以上出場し、クラブを熟知。スムーズな移行が可能とされた。

しかしイラオラには他にも選択肢があり、特にリアム・ロゼニオールの突然の解任を受けたチェルシーFCの後任候補として有力視されている。チェルシーもテルジッチを候補に挙げていたが、彼はバスクへ向かう見込みだ。