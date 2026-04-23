バスク地方紙『デイア』と『エル・コレオ』、移籍専門家のマッテオ・モレットは、テルジッチとスペイン1部クラブがまもなく合意すると報じている。
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契約締結が目前に迫っている！元BVB監督のエディン・テルジッチ氏が、名門クラブの指揮を執ることになりそうだ
ビルバオはボルシア・ドルトムント元監督を、今シーズン限りで退任するエルネスト・バルベルデの後任に指名した。62歳の彼はクラブの象徴で、選手時代はアスレティックでプレーし、ユースコーチを経て3期計10年近くトップチームを率いた。
3月末にはビルバオとテルジッチ氏の交渉が最終段階と報じられた。また、クラブはアンドニ・イラオラ氏も候補に挙げた。イラオラ氏はプレミアリーグAFCボーンマスで3年間成功を収めた後、今夏退任し、後任にはマルコ・ローズ氏が就く予定だ。 イラオラは2003～2015年にビルバオで500試合以上出場し、クラブを熟知。スムーズな移行が可能とされた。
しかしイラオラには他にも選択肢があり、特にリアム・ロゼニオールの突然の解任を受けたチェルシーFCの後任候補として有力視されている。チェルシーもテルジッチを候補に挙げていたが、彼はバスクへ向かう見込みだ。
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ビルバオは、エディン・テルジッチにとって初めての海外経験ではない。
バルベルデ監督への敬意とシーズン終盤の混乱回避のため、テルジッチ監督の就任は当面公式発表されない見込みだ。ビルバオは国際大会出場権を目指し、残り6節で9位。欧州カップ戦出場圏の6位とは3ポイント差しかない。
テルジッチにとって海外は初めてではない。ドルトムントのユースで指導者を務め、2013～2015年にはトルコのベシクタシュでスラヴェン・ビリッチの助手として活躍した。その後、ビリッチと共にイングランドのウェストハムへ移り、約2年半指導した。
2018年にドルトムントに復帰し、ルシアン・ファブレの下でアシスタントコーチを務めた。2020年12月のファブレ解任を受け、シーズン終了まで暫定監督を務め、2022年には正式に監督に復帰した。 その1年後、BVBをリーグ優勝目前まで導き、2024年にはチャンピオンズリーグ決勝へ進出した。2024年夏にドルトムントを去って以来、テルジッチは監督業から離れている。
過去5年間のビルバオの順位
シーズン
順位
2025/26シーズン32節終了時点
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8