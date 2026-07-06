Skyによると、金曜日と土曜日にDFB幹部とクロップ氏、代理人のマルク・コジッケ氏が初交渉を行う。契約期間など重要事項が話し合われ、DFBは2030年W杯までを望む。

報酬面ではDFBが譲歩する見込みだ。スカイによると、クロップはレッドブルのグローバルサッカー部門責任者として年間900万～1,000万ユーロの固定給を得ており、DFBも同額程度の1,000万ユーロを提示すると報じられている。

これにより59歳のクロップは、W杯16強でパラグアイに敗れ辞任した前任者ユリアン・ナーゲルスマンより大幅に高い報酬を得る。 ナゲルスマン前監督の年俸は約700万ユーロとされ、契約解除時には2年分の年俸相当約680万ユーロが退職金として支払われた。ナゲルスマンの契約は2028年欧州選手権まで有効だった。