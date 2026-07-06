Skyによると、ベルント・ノイエンドルフ会長らドイツサッカー連盟（DFB）幹部と、副会長でクロップ監督側近のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏は木曜に米国へ到着する。クロップ監督はワールドカップ終了までMagentaTVの解説者として現地に残る。
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契約期間や、ナーゲルスマンを上回る高年俸が話題に。DFBとクロップの初会談日程が判明。
Skyによると、金曜日と土曜日にDFB幹部とクロップ氏、代理人のマルク・コジッケ氏が初交渉を行う。契約期間など重要事項が話し合われ、DFBは2030年W杯までを望む。
報酬面ではDFBが譲歩する見込みだ。スカイによると、クロップはレッドブルのグローバルサッカー部門責任者として年間900万～1,000万ユーロの固定給を得ており、DFBも同額程度の1,000万ユーロを提示すると報じられている。
これにより59歳のクロップは、W杯16強でパラグアイに敗れ辞任した前任者ユリアン・ナーゲルスマンより大幅に高い報酬を得る。 ナゲルスマン前監督の年俸は約700万ユーロとされ、契約解除時には2年分の年俸相当約680万ユーロが退職金として支払われた。ナゲルスマンの契約は2028年欧州選手権まで有効だった。
- Getty Images Sport
DFBの計画：まずクロップ氏と合意し、その後レッドブルと交渉する。
ドイツ代表監督就任に前向きなクロップ氏との交渉では、A代表だけでなくDFB内でどのような権限を持つかも話し合われる。また、彼がどのアシスタントコーチを起用したいのかも明確にする必要がある。
Skyによると、DFBはまずクロップとの合意を最優先し、その後レッドブルと交渉して2029年末までの契約解除を目指す。
RBライプツィヒの監査役会会長オリバー・ミンツラフ氏も来週、交渉のため米国へ渡る予定だ。レッドブルはクロップを契約から解放する方針だが、DFBには公正な解決策を求める。
クロップ監督は先日MagentaTVで「上司のミンツラフとも話し合う必要がある。彼はドイツサッカーを大切にしている。レッドブルはこの件を円満に解決しなければならない。この状況から抜け出すのは簡単ではない」と強調していた。
クロップ監督がベンチに？ドイツ代表の次戦
日付
コンテスト
試合
9月24日
ネーションズリーグ
オランダ対ドイツ
9月27日
ネーションズリーグ
ドイツ対ギリシャ
10月1日
ネーションズリーグ
ドイツ対セルビア
10月4日
ネーションズリーグ
ギリシャ対ドイツ
11月13日
ネーションズリーグ
セルビア対ドイツ
11月16日
ネーションズリーグ
ドイツ対オランダ
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