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Oliver Maywurm

翻訳者：

契約期間や、ナーゲルスマンを上回る高年俸が話題に。DFBとクロップの初会談日程が判明。

ドイツ
ワールドカップ
ユルゲン・クロップ

ドイツサッカー連盟（DFB）がユルゲン・クロップ氏を新代表監督に招へいする具体的な第一歩が、ついに日程決定した。

Skyによると、ベルント・ノイエンドルフ会長らドイツサッカー連盟（DFB）幹部と、副会長でクロップ監督側近のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏は木曜に米国へ到着する。クロップ監督はワールドカップ終了までMagentaTVの解説者として現地に残る。

  • Skyによると、金曜日と土曜日にDFB幹部とクロップ氏、代理人のマルク・コジッケ氏が初交渉を行う。契約期間など重要事項が話し合われ、DFBは2030年W杯までを望む。

    報酬面ではDFBが譲歩する見込みだ。スカイによると、クロップはレッドブルのグローバルサッカー部門責任者として年間900万～1,000万ユーロの固定給を得ており、DFBも同額程度の1,000万ユーロを提示すると報じられている。

    これにより59歳のクロップは、W杯16強でパラグアイに敗れ辞任した前任者ユリアン・ナーゲルスマンより大幅に高い報酬を得る。 ナゲルスマン前監督の年俸は約700万ユーロとされ、契約解除時には2年分の年俸相当約680万ユーロが退職金として支払われた。ナゲルスマンの契約は2028年欧州選手権まで有効だった。

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DFBの計画：まずクロップ氏と合意し、その後レッドブルと交渉する。

    ドイツ代表監督就任に前向きなクロップ氏との交渉では、A代表だけでなくDFB内でどのような権限を持つかも話し合われる。また、彼がどのアシスタントコーチを起用したいのかも明確にする必要がある。

    Skyによると、DFBはまずクロップとの合意を最優先し、その後レッドブルと交渉して2029年末までの契約解除を目指す。

    RBライプツィヒの監査役会会長オリバー・ミンツラフ氏も来週、交渉のため米国へ渡る予定だ。レッドブルはクロップを契約から解放する方針だが、DFBには公正な解決策を求める。

    クロップ監督は先日MagentaTVで「上司のミンツラフとも話し合う必要がある。彼はドイツサッカーを大切にしている。レッドブルはこの件を円満に解決しなければならない。この状況から抜け出すのは簡単ではない」と強調していた。

  • クロップ監督がベンチに？ドイツ代表の次戦

    日付

    コンテスト

    試合

    9月24日

    ネーションズリーグ

    オランダ対ドイツ

    9月27日

    ネーションズリーグ

    ドイツ対ギリシャ

    10月1日

    ネーションズリーグ

    ドイツ対セルビア

    10月4日

    ネーションズリーグ

    ギリシャ対ドイツ

    11月13日

    ネーションズリーグ

    セルビア対ドイツ

    11月16日

    ネーションズリーグ

    ドイツ対オランダ

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