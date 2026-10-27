クリスティアン・プリシッチは今後もミランの主力であり続ける。ルベン・アモリムの下でも再び中心的な存在となったアメリカ人アタッカーは、以前からジェリー・カルディナーレ率いるオーナー側と契約延長に向けた交渉を続けていた。そして今日の午前中、待望の合意に達した。新契約は近く正式に承認される見通しだ。
では、新たな金額と契約条件によって、プリシッチがクラブの会計に与える影響はどう変わるのか？
クリスティアン・プリシッチは今後もミランの主力であり続ける。ルベン・アモリムの下でも再び中心的な存在となったアメリカ人アタッカーは、以前からジェリー・カルディナーレ率いるオーナー側と契約延長に向けた交渉を続けていた。そして今日の午前中、待望の合意に達した。新契約は近く正式に承認される見通しだ。
では、新たな金額と契約条件によって、プリシッチがクラブの会計に与える影響はどう変わるのか？
プリシッチとミランの契約は2027年6月30日に満了する。年俸は手取り400万ユーロで、成長令による優遇措置が引き続き適用されている。
したがって、償却費520万ユーロと税込み年俸530万ユーロを合わせると、プリシッチの帳簿上の年間コストは1050万ユーロとなる。
今日、プリシッチとミランは新契約で合意した。契約は2031年6月30日に満了し、年俸も大幅に引き上げられる。
年俸はボーナスを除く手取りで500万ユーロに達する。成長令の税制優遇が維持されるため、税込みでは650万ユーロとなる。
逆説的だが、今回の契約更新により、ミランは現行契約と比べて、このアメリカ人選手にかかる年間コストを削減できることになる。
2026-27シーズンについて、『Calcio e Finanza』によると、2026年12月31日までのコストは減価償却費が約260万ユーロ、税込み給与が約265万ユーロ。期間後半は新たな減価償却費が60万ユーロ、税込み給与が325万ユーロとなる見込みだ。
合計すると、2026-27シーズンにプリシッチがミランの会計上で占めるコストは910万ユーロ。旧契約下での昨シーズンの1050万ユーロから140万ユーロの削減となる。
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この金額は2027-28シーズン以降、さらに下がる見通しだ。したがって、新契約が終了する2031年まで、2028年、2029年、2030年、2031年の各6月30日に終了する会計年度の収支にも反映される。
内訳を見ると、プリシッチのコストは税引き前の給与が650万ユーロ（手取り500万ユーロに成長令を適用）、償却費が60万ユーロとなる。
合計710万ユーロで、現在の契約にかかる年間コストから340万ユーロ減少する。