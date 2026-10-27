クリスティアン・プリシッチは今後もミランの主力であり続ける。ルベン・アモリムの下でも再び中心的な存在となったアメリカ人アタッカーは、以前からジェリー・カルディナーレ率いるオーナー側と契約延長に向けた交渉を続けていた。そして今日の午前中、待望の合意に達した。新契約は近く正式に承認される見通しだ。

では、新たな金額と契約条件によって、プリシッチがクラブの会計に与える影響はどう変わるのか？