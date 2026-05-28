契約延長交渉が決裂し、イブラヒマ・コナテは今夏リヴァプールを退団する見込み。

アルネ・スロット監督の守備戦略にとって大きな損失だ。コナテは今夏、フリーエージェントとしてリヴァプールを去る見込み。27歳の彼は契約満了まであと数週間で、数カ月続いた交渉も合意に至らず決裂した。

本人は先月まで残留を示唆していた。 「さまざまな噂があるが、クラブとは長く話し合い、合意に近い。早く結論を出したいが、今は順調だ」とコナテは4月に語った。さらに「来シーズンもここにいる可能性は高い。それが私の望みだ」と続けた。