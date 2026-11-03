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インテルで満了を迎える、あるいは満了が近い数多くの契約の中には、ハカン・チャルハノールの契約もある。1994年生まれのMFで、インテルとの契約は2027年6月30日に満了する。

チャルハノールの現在の契約には、インテルが契約期間をさらに1年延長できる条項はない。したがって、契約はシーズン終了時に満了し、2月からは他のチームと契約できる。

ここ数週間、トルコ人MFをめぐっては、トルコ復帰の可能性に加え、ユヴェントスやコモとの関連も噂されている。