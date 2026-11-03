インテルで満了を迎える、あるいは満了が近い数多くの契約の中には、ハカン・チャルハノールの契約もある。1994年生まれのMFで、インテルとの契約は2027年6月30日に満了する。
チャルハノールの現在の契約には、インテルが契約期間をさらに1年延長できる条項はない。したがって、契約はシーズン終了時に満了し、2月からは他のチームと契約できる。
ここ数週間、トルコ人MFをめぐっては、トルコ復帰の可能性に加え、ユヴェントスやコモとの関連も噂されている。
インテルで満了を迎える、あるいは満了が近い数多くの契約の中には、ハカン・チャルハノールの契約もある。1994年生まれのMFで、インテルとの契約は2027年6月30日に満了する。
チャルハノールの現在の契約には、インテルが契約期間をさらに1年延長できる条項はない。したがって、契約はシーズン終了時に満了し、2月からは他のチームと契約できる。
ここ数週間、トルコ人MFをめぐっては、トルコ復帰の可能性に加え、ユヴェントスやコモとの関連も噂されている。
ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、チャルハノールは残留を望み、その意向を代理人らに伝えた。ミランとレヴァークーゼンでプレーした同選手が求めているのは2年契約だ。これが交渉の出発点となる。この件についてはすでにインテルの新スポーツディレクター、ダリオ・バッチンと話し合われており、同氏はクラブのオーナー側とも協議する。そのためインテルは、ディ・マルツィオによれば、チャルハノールと代理人に契約案を提示する方針だ。契約期間と年俸の両面で受け入れられるかどうかを見極めるためだ。
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